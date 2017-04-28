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Закон на страже покемонов

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  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 28.04.2017, 21:30

Когда проживаешь в дурдоме-онлайн, наиболее абсурдные идеи оказываются самыми жизнеспособными и становятся законами.

Я должен сказать вам, что не испытываю к блогеру Руслану Соколовскому никакой симпатии. В последнем слове на суде он назвал себя идиотом, а стало быть, мне не придется придумывать для него какой-то другой адекватный эпитет. Но меня бесит вся нынешняя ситуация. Потому что теперь я, считая себя все-таки приличным человеком, должен Соколовского защищать. Соколовский теперь становится мучеником, героем, для кого-то он будет примером для подражания. Эта история похожа на Pussy Riot, когда такое же идиотское поведение сделало группу девиц героями поколения, символами свободы, борьбы с проклятым режимом и тому подобное. Соколовский молодой парень, а в молодости многие совершают идиотские поступки, но дурь – это не уголовное преступление. Я повторяю это в стопятсотый раз: за глупость не судят. Если бог не дал ума человеку, так человек уже достаточно наказан – причем, возможно пожизненно. Хотя с годами многие мудреют, и я не исключаю, что и Соколовскому будет за свое поведение в храме неловко. Но это вопрос воспитания, а не Уголовного кодекса. Есть вещи, которые просто нельзя делать.

В храме нельзя кривляться, нельзя придти на панихиду или в крематорий и ловить там покемонов или петь частушки. Но за это не сажают. А у нас принят отвратительный, идиотский, подлый закон о защите чувств верующих. Я настаиваю, что никаких особенных чувств у верующих нет и быть не может! У них нет никакой особо хрупкой души, требующей защиты закона. Их сам Господь защищает – куда там прокурору! В конце концов, у атеиста тоже есть чувства, а неверие – это тоже вера. Вы верите в то, что Бог есть, а я верю в то, что Бога нет. И ваша вера ничем не лучше и ничем не приоритетнее моей. Но светское государство защищает именно религиозные чувства. И поэтому теперь мы будем каждый день долбить всем на мозги и требовать свободу для Руслана Соколовского, который в нормальной стране не был бы достоин даже односекундного упоминания. Потому что идиот становится жертвой подлецов и мракобесов. А идиотичнее всего в этой истории – покемоны.

Где они теперь, покемоны, которые гоу? Кто-нибудь еще помнит про них? Переловили всех, что ли? С тех пор, как Соколовский их в храме искал, про них и не слыхать. Получается, что покемоны — как дунканы маклауды, которых ни в коем случае нельзя было трогать в святых местах. Может быть, наш закон защищает не верующих, а покемонов? Может Соколовский набрел на особо ценные экземпляры и его сажают в тюрьму, чтобы убрать конкурента? Эта версия вовсе не кажется мне абсурдной. Наоборот! Когда проживаешь в дурдоме-онлайн, наиболее абсурдные идеи оказываются самыми жизнеспособными и становятся законами.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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