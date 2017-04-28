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Меркель надеется на победу Макрона на выборах во Франции

  • 28.04.2017, 22:13
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ
ФОТО С САЙТА INFOSTORMER.COM

Канцлер Германии высказала мнение, что Макрон будет сильным лидером.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на победу центриста Эмманюэля Макрона на президентских выборах во Франции и высказала мнение, что он будет сильным лидером, передает ТАСС.

«Я не имею ни малейших сомнений, что Макрон, если он победит, на что я надеюсь, будет сильным президентом», — цитирует слова Меркель агентство Reuters.

Канцлер ФРГ отвергла предположение журналистов о том, что Макрон в случае победы должен будет доказать, что он не является «пуделем Германии» и не зависит от Берлина. «Такой термин просто абсурден», — сказала Меркель.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля. Во второй тур, который состоится 7 мая, вышли центрист Эмманюэль и правый политик Марин Ле Пен.

Согласно опубликованным в пятницу данным опроса, проведенного службой OpinionWay, за Макрона намерены голосовать во втором туре 60% потенциальных избирателей, за Ле Пен — 40%.


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