Власти обманули безработных 3 28.04.2017, 22:38

Увеличения помощи по безработице не будет.

Передать неплатежеспособные предприятия в доверительное управление антикризисным компаниям, а людям, уволенным в рамках реорганизации, увеличить помощь по безработице до минимального потребительского бюджета, передает «Белсат».

Эти шаги Минск обещал Евразийскому фонду еще в прошлом году

За невыполнение указанных мер ЕФСР на полгода задержал очередной транш стабилизационного кредита размером $ 300 млн. На этой неделе, однако, пошел на уступки. Деньги Беларуси выплатили, а программу подкорректировали.

«Раньше существовали подозрения, что кредит ЕФСР может быть политически мотивированным. Сейчас мы в этом убедились», — объясняет последние изменения экономический эксперт Вадим Иосуб.

Сокращение лишних сотрудников и повышение им государственной помощи до Br 300 Евразийский фонд объяснял экономической необходимостью. По данным специалистов организации, платить безработным достойную помощь вышло бы дешевле, чем субсидировать их работу на убыточных заводах.

Минск пошел обратным путем

«До первого мая все люди должны быть на работе», — приказал месяц назад диктатор.

Такой подход ухудшает состояние не только безработных, которых, несмотря на приказы Лукашенко, всех трудоустроить некуда. Страдают те, кто работает, так, чтобы оплачивать лишнюю занятость, предприятия будут вынуждены снижать зарплаты. Да и сокращений в любом случае не избежать.

Если ранее кредит Евразийского фонда стимулировал Минск к реформированию экономики, то после мартовских политических договоренностей Лукашенко и Путина его, похоже, просто проедает, что повысит долговую нагрузку на экономику в последующие годы.