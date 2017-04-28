Сашурин: Высока вероятность, что Азаренко сыграет в финале Кубка Федерации 4 28.04.2017, 22:46

Виктория Азаренко

По словам Сашурина, теннисистка органично вписывается в коллектив сборной Беларуси.

Знаменитый белорусский биатлонист, а ныне фитнесс-коуч Арины Соболенко Вадим Сашурин рассказал «Прессболу», что Виктория Азаренко органично вписывается в коллектив сборной Беларуси.

- Это великая личность. Мне очень понравилось, как она вела себя в матче против швейцарок. Вика сделала все, чтобы быть частью команды, хотя сама не могла выйти на корт. Накануне матча подходила ко мне, рассказывала о своем взгляде на подготовку Соболенко, на какие моменты стоит обратить внимание. Она органично вписывается в коллектив, а ведь это, как ни крути, великий человек с мощной аурой. Однозначное подспорье для белорусской команды. Вероятность того, что Азаренко восстановится к ноябрьскому финалу и будет в нем играть, достаточно высока.