Трамп назвал возможного конкурента на выборах-2020

Трамп назвал возможного конкурента на выборах-20201
- 28.04.2017, 23:07
Президент США назвал имя возможного соперника выступая на конференции Национальной стрелковой ассоциации в Атланте.
Президент США Дональд Трамп, выступая на конференции Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Атланте, назвал имя возможного соперника на будущих президентских выборах в 2020 году. По его словам, это может быть либеральный сенатор Элизабет Уоррен, которая не благоволит стрелковой ассоциации, пишет mk.ru.
При этом Трамп, как и прежде, не произнес имени Уоррен, назвав ее Покахонтас.
Трамп назвал Уоррен Покахонтас, поскольку та однажды заявила, что имеет индейское происхождение.
Трамп стал первым президентом со времен Рональда Рейгана в 1983 году, выступившим перед Национальной стрелковой ассоциацией. Он пообещал «стрелкам» поддержку, подчеркнув, что будет отстаивать право американцев на ношение оружия.
Trump revives "Pocahontas" jab against Warren during NRA speech: "She is not big for the NRA, that I can tell you" https://t.co/wZ4FcJnrqf— CNN (@CNN) 28 апреля 2017 г.