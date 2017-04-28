Трамп назвал возможного конкурента на выборах-2020 1 28.04.2017, 23:07

Президент США назвал имя возможного соперника выступая на конференции Национальной стрелковой ассоциации в Атланте.

Президент США Дональд Трамп, выступая на конференции Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Атланте, назвал имя возможного соперника на будущих президентских выборах в 2020 году. По его словам, это может быть либеральный сенатор Элизабет Уоррен, которая не благоволит стрелковой ассоциации, пишет mk.ru.

При этом Трамп, как и прежде, не произнес имени Уоррен, назвав ее Покахонтас.

Трамп назвал Уоррен Покахонтас, поскольку та однажды заявила, что имеет индейское происхождение.

Трамп стал первым президентом со времен Рональда Рейгана в 1983 году, выступившим перед Национальной стрелковой ассоциацией. Он пообещал «стрелкам» поддержку, подчеркнув, что будет отстаивать право американцев на ношение оружия.