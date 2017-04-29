КНДР провела испытания баллистической ракеты 9 29.04.2017, 8:16

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Фото: epa

Американские военные установили, что ракета взорвалась и упала в море.

Северная Корея провела испытательный запуск баллистической ракеты из района Пхеньяна, сообщило в субботу южнокорейское агентство "Ёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

По информации южнокорейских военных, запуск произошел в провинции Южный Пхенган. При этом они пока не смогли установить тип ракеты. Пуск был произведен в 5:30 часов утра по местному времени. Ракета полетела в северо-восточном направлении, затем взорвалась.

"Мы считаем, что пуск был неудачным", - отмечается в заявлении военного командования Южной Кореи.

Источник в США назвал предполагаемый тип баллистической ракеты, запущенной КНДР, передает телеканал CNN. "Это была, вероятно, баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-17", - сообщает телеканал со ссылкой на американского официального представителя.