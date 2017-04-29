Трамп-президент: что успел глава Белого дома за 100 дней 4 29.04.2017, 8:26

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Дональд Трамп

29 апреля исполняется 100 дней с тех пор, как Дональд Трамп занял пост президента США.

Сегодня мало проку спрашивать Дональда Трампа, как он оценивает свои первые 100 дней в должности главы Белого дома. Всего лишь какой-то "искусственный" срок, презрительно отрезал американский президент, отвечая на вопрос журналиста. Но до выборов сам же Трамп обещал в первые три месяца радикально изменить политический курс Вашингтона. Анализ DW показывает: Трамп делал то, что обещал в ходе предвыборной кампании. Но что главе Вашингтона удалось?

Трамп действовал по плану

После избрания Дональд Трамп стремился реализовать обещания, которые сделал до выборов. И начал миллиардер быстро. Уже в свой первый рабочий день на посту президента он отозвал подпись под еще не вступившим в силу договором о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). А другое торговое соглашение, действующее NAFTA, которое обещал разорвать, работает до сих пор.

Трамп обещал увеличить военный бюджет - на сумму, сравнимую с военным бюджетом России, и сделал соответствующее предложение Конгрессу США.

Американский президент также выполнил свои обещания перед нефтегазовыми концернами, возобновив проекты нефтепроводов Dakota Access и Keystone XL и сняв другие ограничения в сфере нефте- и газодобычи.

Куда сложнее оказалось реализовать другие обещания. Трамп попытался инициировать сооружение стены вдоль границы с Мексикой. Сейчас идет тендер на самый лучший проект, но денег на строительство найти Трампу не удалось. Мексика платить отказалась.

Минимально продвинулся Трамп и в вопросе налоговой реформы: план снижения налогов, который умещается на одной странице, представлен публике, но еще не обсуждался в парламенте.

Удар по Сирии и "перезагрузка", которая не состоялась

Трамп пришел к победе с лозунгом "America First" ("Сначала - Америка"), который многие трактовали как добровольный уход от международных проблем для решения внутренних. Это оказалось верно лишь с той точки зрения, что новый президент за первые 100 дней не совершил ни одного зарубежного визита.

Но в международную политику Дональд Трамп за первые три месяца правления включался не меньше предшественников. Вашингтон успел нанести удар "Томагавками" по Сирии, обвинив Дамаск в химической атаке в провинции Идлиб, и сбросить самую большую неядерную бомбу в горах Афганистана, целясь, как утверждает Пентагон, в террористов из "Исламского государства".

Трамп обострил конфликт с Северной Кореей, но вместе с тем смягчил свои первоначально резкие высказывания в адрес КНР в надежде на помощь Пекина в решении северокорейской ядерной проблемы. При Трампе ухудшились отношения США с Ираном, но аннулировать "плохой" договор об иранской ядерной программе, как он обещал, Дональд Трамп пока не смог.

Первые сто дней не принесли того, что очень многие ожидали после победы Трампа - налаживания отношений с Россией. "Сделка", которую Трамп-бизнесмен собирался заключить с Владимиром Путиным, пока не состоялась. А положительный тон высказываний главы Белого дома в адрес российского президента сменился на более критичный: "Путин поддерживает по-настоящему очень дурного человека", сказал Трамп в недавнем интервью, имея в виду сирийского президента Башара Асада.

Поклонников не растерял

Из 100 дней в офисе президент Трамп, по подсчетам газеты New York Times, провел 19 в своем имении Mar-a-Lago во Флориде. Американские журналисты считают, что значительную часть времени в Mar-a-Lago, которое миллиардер называет "Зимним Белым домом", он посвящает игре в гольф. Став президентом, Трамп не изменил своей привычке писать сообщения в "Твиттере". За 100 дней на посту он написал 440 твитов.

Что касается популярности нового американского президента, то за первые 100 дней Трамп своих поклонников не растерял, хотя ему, судя по соцопросам, не удалось завоевать новых сторонников.