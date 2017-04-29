Что фотографировала в Минске Рената Литвинова 16 29.04.2017, 8:36

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Рената Литвинова

Фото: instagram

Вчера во Дворце Республики с творческим вечером выступала режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова.

До и после выступления дива запостила в инстаграм несколько снимков.

«Я в прекрасном Минске) В шляпном магазине!»

Я в прекрасном Минске) в шляпном магазине ! #renatalitvinova Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Апр 26 2017 в 3:00 PDT

А вот такой антураж был во время выступления Литвиновой.

Через 30 минут встречаемся на сцене - в Минске) @zenithwatches #zenithwatches @balenciaga #renatalitvinova #ренаталитвинова Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Апр 26 2017 в 8:34 PDT

Судя по этому фото, российскую актрису поселили в отеле «Европа».

Из окна #минск Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Апр 26 2017 в 11:23 PDT

А эти фото и видео поклонницы российской актрисы стали размещать после концерта. Рената делает мейкап.

Божественная женщина @renatalitvinovaofficiall с моим макияжем 💔💔💔 #renatalitvinova #hairstyle @annaportkova Публикация от K A T E E U P H O R I A (@kajforia) Апр 26 2017 в 8:46 PDT

«В Чернобыль я бы, конечно, взяла с собой много вина».

«До кресла бы дойти, не то что до судьбы!»

Бесподобная #renatalitvinova Публикация от K U K L A (@dollsdoll) Апр 26 2017 в 12:34 PDT

Выяснить, какой гонорар у дивы, достаточно сложно, пишет citydog.by. На одном из сайтов букинг-агентств указано, что за выступление Литвинова ориентировочно берет 15 тысяч евро: «Представленный гонорар может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от формата мероприятия, удаленности, гастрольного графика артиста, места проведения и согласовывается индивидуально».