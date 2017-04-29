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Что фотографировала в Минске Рената Литвинова

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  • 29.04.2017, 8:36
  • 1,293
Рената Литвинова
Фото: instagram

Вчера во Дворце Республики с творческим вечером выступала режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова.

До и после выступления дива запостила в инстаграм несколько снимков.

«Я в прекрасном Минске) В шляпном магазине!»

Я в прекрасном Минске) в шляпном магазине ! #renatalitvinova

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

А вот такой антураж был во время выступления Литвиновой.

Судя по этому фото, российскую актрису поселили в отеле «Европа».

Из окна #минск

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

А эти фото и видео поклонницы российской актрисы стали размещать после концерта. Рената делает мейкап. 

«В Чернобыль я бы, конечно, взяла с собой много вина».

Говорить о том, что вечер с @renatalitvinovaofficiall был невероятно душевным и откровенным, думаю, не имеет смысла - не передам всего волшебства, происходящего сегодня 🔮в Минске Ее звали Мечтой (с) 🙏🏻 однако, временно размещу здесь и в историях небольшие зарисовки для тех, кто не смог побывать, но очень хотел 🙌🏻 #прочернобыль 'но, конечно, я взяла бы с собой много вина' 🍷#виновсегдаспасает #ренаталитвинова #renatalitvinova

Публикация от 🔮Z Z Z Z A B A V N A Y A 🔮 (@zzzzabavnaya)

«До кресла бы дойти, не то что до судьбы!»

Бесподобная #renatalitvinova

Публикация от K U K L A (@dollsdoll)

 Выяснить, какой гонорар у дивы, достаточно сложно, пишет citydog.by. На одном из сайтов букинг-агентств указано, что за выступление Литвинова ориентировочно берет 15 тысяч евро: «Представленный гонорар может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от формата мероприятия, удаленности, гастрольного графика артиста, места проведения и согласовывается индивидуально».


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