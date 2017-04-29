Что фотографировала в Минске Рената Литвинова

Что фотографировала в Минске Рената Литвинова16
- 29.04.2017, 8:36
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Вчера во Дворце Республики с творческим вечером выступала режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова.
До и после выступления дива запостила в инстаграм несколько снимков.
«Я в прекрасном Минске) В шляпном магазине!»
А вот такой антураж был во время выступления Литвиновой.
Судя по этому фото, российскую актрису поселили в отеле «Европа».
А эти фото и видео поклонницы российской актрисы стали размещать после концерта. Рената делает мейкап.
«В Чернобыль я бы, конечно, взяла с собой много вина».
Говорить о том, что вечер с @renatalitvinovaofficiall был невероятно душевным и откровенным, думаю, не имеет смысла - не передам всего волшебства, происходящего сегодня 🔮в Минске Ее звали Мечтой (с) 🙏🏻 однако, временно размещу здесь и в историях небольшие зарисовки для тех, кто не смог побывать, но очень хотел 🙌🏻 #прочернобыль 'но, конечно, я взяла бы с собой много вина' 🍷#виновсегдаспасает #ренаталитвинова #renatalitvinova
«До кресла бы дойти, не то что до судьбы!»
Выяснить, какой гонорар у дивы, достаточно сложно, пишет citydog.by. На одном из сайтов букинг-агентств указано, что за выступление Литвинова ориентировочно берет 15 тысяч евро: «Представленный гонорар может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от формата мероприятия, удаленности, гастрольного графика артиста, места проведения и согласовывается индивидуально».