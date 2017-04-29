Штаб Макрона: Российские СМИ - агенты госпропаганды 12 29.04.2017, 8:39

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Эммануэль Макрон

Штаб кандидата в президенты Франции объяснил отказ в аккредитации российским СМИ.

В штабе кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона сообщили, что российским государственным СМИ Sputnik и Russia Today France было отказано в возможности сопровождать Макрона в рамках избирательной кампании. Представитель штаба объяснил это решение тем, что эти СМИ являются "агентами государственной пропаганды", которые "регулярно распространяют лживую информацию".

Об этом пишет RFI.

"Мы не считаем Russia Today France и Sputnik, эту двуглавую организацию, ни органом прессы, ни средством массовой информации, а настоящим агентством государственной пропаганды", - объяснил представитель Макрона.

"Если люди встают на ту или другую сторону, - это не проблема. Но если они распространяют ложную информацию регулярно и систематически, - это проблема", - подчеркнул он.

На вопрос журналистов о том, не повлияет ли эта ситуация на отношения Макрона с Москвой в случае его избрания президентом, его представитель ответил, что если "возникнут проблемы с Кремлем в случае избрания (Макрона - ред.) президентом, это станет предметом открытой дискуссии". И добавил, что в штабе кандидата готовы объяснить российским властям причины отказа в аккредитации Russia Today и Sputnik.

Он также сообщил, что на сегодняшний день у представителей команды Макрона "не сложилось впечатления, что российские власти желают вступить в спор, который мы ведем с их агентами".

В феврале руководитель политического движения Макрона "Вперед" Ришар Ферран заявил, что два крупных СМИ Russia Today и Sputnik, принадлежащие российскому государству, ежедневно занимаются тем, что распространяют ложную информацию. По словам Феррана, эти "новости" подхватывают, цитируют, что негативно влияет на демократическую систему Франции.