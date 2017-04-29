Герасименя и Цуркин дадут мастер-класс для детей 29.04.2017, 8:44

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Фото: belta.by

Олимпийцы проведут мастер-класс для самых перспективных юных спортсменов Новополоцка.

Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по плаванию, наша "золотая рыбка" Александра Герасименя и мастер спорта международного класса Республики Беларусь по плаванию Евгений Цуркин 2 мая дадут мастер-класс в Новополоцке.

Спортивная звездная пара встретится с учащимися отделения плавания СДЮШОР ПО ОАО Нафтан "Белхимпрофсоюза".

"Сначала гости пообщаются с ребятами в актовом зале БШ№10, ответят на вопросы ребят, раздадут автографы. А затем в бассейне Дворца водного спорта "Садко" наши олимпийцы проведут мастер-класс для 10 самых перспективных юных спортсменов", - пояснила БелТА директор СДЮШОР Наталья Гапон.

По сути, Александра Герасименя и Евгений Цуркин выступят в роли тренеров: пока ребята будут плавать, гости скорректируют их технику движения, выполнения поворотов, старта. Также они расскажут об особенностях своих тренировок всем присутствующим в бассейне учащимся.