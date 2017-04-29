Россельхознадзор повторно проверит белорусские предприятия 2-5 мая

Россельхознадзор повторно проверит белорусские предприятия 2-5 мая4
- 29.04.2017, 8:57
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Это будут компании, выпускающие продукцию из молока, мяса, рыбы.
Россельхознадзор проведет еще одну инспекцию белорусских предприятий со второго по пятое мая.
Такая информация размещена на сайте российского ведомства.
В Минсельхозпроде Беларуси подтвердили, что запланирован 2-й тур инспекции Россельхознадзора по отечественным предприятиям, которые частично или полностью закрыты для поставок в Российскую Федерацию.
Так же было отмечено, что участие в данном мероприятии примут и специалисты белорусского Департамента ветеринарного и продовольственного надзора.
В предыдущий раз Россельхознадзор работал в Беларуси в апреле на протяжении 9-ти дней. Специалисты побывали на 18-ти предприятиях, 2 из которых в итоге были освобождены от ограничений на поставки - это "Бабушкина крынка" и "Велес-Мит".