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Россельхознадзор повторно проверит белорусские предприятия 2-5 мая

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  • 29.04.2017, 8:57
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Фото: РИА «Новости»

Это будут компании, выпускающие продукцию из молока, мяса, рыбы.

Россельхознадзор проведет еще одну инспекцию белорусских предприятий со второго по пятое мая.

Такая информация размещена на сайте российского ведомства.

В Минсельхозпроде Беларуси подтвердили, что запланирован 2-й тур инспекции Россельхознадзора по отечественным предприятиям, которые частично или полностью закрыты для поставок в Российскую Федерацию.

Так же было отмечено, что участие в данном мероприятии примут и специалисты белорусского Департамента ветеринарного и продовольственного надзора.

В предыдущий раз Россельхознадзор работал в Беларуси в апреле на протяжении 9-ти дней. Специалисты побывали на 18-ти предприятиях, 2 из которых в итоге были освобождены от ограничений на поставки - это "Бабушкина крынка" и "Велес-Мит".


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