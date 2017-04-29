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США продлили приостановку санкций против белорусских компаний

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  • 29.04.2017, 9:19
  • 10,919
Фото: shutterstock

США продлили приостановку санкций в отношении девяти белорусских предприятий.

Решение будет действовать шесть месяцев, до 30 октября 2017 года, если оно не будет продлено или отменено, сообщили в Министерстве финансов США.

Минфин США продлил разрешение на совершение сделок с попавшими под санкции белорусскими предприятиями согласно указу президента США № 13405. В ведомстве отметили, что данное решение не освобождает заблокированную собственность этих предприятий.

В октябре 2015 года США частично приостановили санкции против девяти компаний из Беларуси. Это «Белнефтехим» и ее филиал в США (Belneftekhim USA), «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», ОАО «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно». Затем это решение продлевалось на шесть месяцев в апреле и октябре 2016 года. Ранее об очередном продлении режима приостановки санкций сообщало агентство Reuters.

Американские компании могут проводить сделки с названными белорусскими предприятиями, но если сумма транзакции превышает 50 тысяч долларов, то необходимо уведомить Госдепартамент США в течение 30 дней.


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