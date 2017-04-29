Кто расскажет Лукашенко про слово из 4-х букв 17 Светлана Метелкина, «Солидарность»

29.04.2017, 9:33

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Если бы Лукашенко попросил меня охарактеризовать ситуацию в экономике, я уложилась бы в одно слово.

Максимум в два, добавив к предыдущему прилагательное «полная».

Но этот вопрос глава Беларуси адресовал председателю правления Банка развития Сергею Румасу.

— Хотел бы, чтобы Вы мне охарактеризовали ситуацию в экономике и, естественно, в кровеносной системе нашей экономики — финансах. Как профессиональный банкир, как финансист, как человек, который немало проработал в правительстве, Вы это чувствуете, — подчеркнул правитель. — Возможно, у Вас будут какие-то настораживающие факторы, я хотел бы, если они есть, чтобы Вы меня предупредили и изложили эти факты.

То есть, понимаете, у Александра Григорьевича еще недостаточно фактов, которые могли бы чем-то насторожить его в нынешней экономической ситуации! Убыточные предприятия, падение ВВП, рост безработицы, мизерные зарплаты и сокращение реальных доходов населения — это еще, оказывается, не повод для беспокойства?

Как «охарактеризовал ситуацию в экономике» председатель правления Банка развития, пресс-служба президента умалчивает. Хотя наверняка он нашел для этого максимально корректные и более развернутые выражения, нежели мы.

Вот только, судя по тому же сообщению, главу государства этот рассказ не сильно вдохновил, и он предпочел перевести разговор с банкиром Румасом на «севооборот на мелиорированных землях». Оно и понятно: про севооборот ведь намного интереснее. Там нюансы знать надо – как «возделывать травы» и не дать «полечь озимым».

А в экономике-то что? Взял кредит – проел кредит, еще взял кредит — заплатил проценты за прошлый кредит. Схема-то простая, особых мыслительных процессов и сложных действий не требует — разве что чуток нервов да вагон лести для кредиторов.

Вот и получается, что речи про севооброт оказываются такими длинными, а слова про экономику такими короткими. Причем, преимущественно из 4-х букв.

Светлана Метелкина, «Солидарность»