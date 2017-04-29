Такого холодного апреля не было 20 лет 29.04.2017, 10:33

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В этом году апрель выдался уж очень неуютным.

По словам синоптиков, так продолжительно холодно, как сейчас, в апреле было лишь 20 лет назад - в 1997 году.

В последние дни на большей части страны среднесуточная температура была на 2 - 6 градусов ниже климатической нормы, пишет kp.by.

То, что холодно, заметили и минчане. Ведь через пару дней наступит май, а в квартирах по-прежнему греют батареи! Как говорят энергетики, отключают отопление не по дате календаря, а по погодным условиям.

- По правилам мы отключаем отопление, если на улице среднесуточная температура в течение трех дней подряд не падает ниже 8 градусов либо при благоприятном краткосрочном прогнозе, - рассказал «Комсомолке» начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков. - К нам ежедневно приходит информация от синоптиков. И сейчас у нас нет оснований планировать отключение отопления в жилищном фонде, а также в учреждениях социального назначения - школах, детских садах, больницах.

А вот в административных зданиях отопление отключили еще в начале апреля и возвращать туда тепло не собираются до следующей осени.

- Для включения отопления должны быть основания. Если бы произошло что-то исключительное, например, наступили морозные дни на продолжительное время, наверное, приняли бы соответствующие меры, - говорит Дмитрий Плашков. - Бывали годы, когда мы отключали отопление в начале и в середине апреля. Например, была суровая зима, но она заканчивалась рано. Как мы видим, последние два года зима затяжная и весна неустойчивая. В прошлом году в Минске окончательная подача тепла была прекращена 3 мая.

Тем временем

Сейчас в Беларуси контрастная погода. В последние дни разница температур достигала 21 градуса: если в минувший четверг в Орше было +3, то в Брагине потеплело до +24! Мало что изменится и в ближайшее время: теплее всего будет на юго-востоке, холоднее - в центральных районах. Не обойдется и без дождей. И все же для многих регионов май начнется с более теплой погоды.

- В воскресенье ночью ожидается от +2 до +9. Днем будет от +8 до +15, - говорит начальник службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов. - В понедельник, 1 мая, будет дождливо и облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется от +1 до +8, а днем от +7 до + 14. На юго-востоке страны и вовсе ожидается от +15 до +22.

Во вторник днем обещают от +11 до +18. По югу воздух прогреется до +22. В среду, 3 мая, днем от +10 до +17, а по югу до +20. В четверг днем от +9 до +16, а по юго-востоку до +22.

Только цифры

Самый холодный апрель был 62 года назад.

По словам синоптиков, за всю историю метеонаблюдений самый холодный апрель в Беларуси выдался в 1955 году. Тогда среднемесячная температура составляла всего 2,5 градуса. Самый же теплый апрель случился в 2000 году, когда среднемесячная температура достигла почти 11 градусов и превысила климатическую норму на 5 градусов.

А вот самая низкая температура была зафиксирована 5 апреля 1956 года в городском поселке Езерище, что в Витебской области. Там столбик термометра остановился на отметке 20 градусов со знаком минус! Еще один рекорд был установлен в городском поселке Лельчицы, что в Гомельской области: 29 апреля 2012 года там было +31.