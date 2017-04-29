Названы три продукта, которые надо есть каждый день 5 29.04.2017, 10:57

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Американские диетологи рассказали, какие продукты следует ежедневно употреблять, чтобы организм был в порядке.

Оказалось, что наиболее полезными для человека являются: яблоки, морковь и грецкие орехи. Именно эти продукты содержат в себе большое количество важных витаминов и антиоксидантов, что позволяет улучшить работу пищеварения и головного мозга.

Лидерами у диетологов стали яблоки. В них содержится целый ряд витаминов: В, А, С, К, Н, Е, Р и РР, а также микроэлементов, таких как фосфор, железо, магний, медь, кальций, цинк и калий.

Морковь, которая богата витамином А, поможет улучшить работу пищеварения и кишечного тракта. Также известна польза моркови для зрения человека.

А вот употребление грецких орехов поможет держать под контролем уровень холестерина и артериальное давление. Содержащиеся в этих орехах витамины и микроэлементы благотворно влияют на кровеносную систему головного мозга.