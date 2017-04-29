Более 100 человек эвакуировали из универмага в Кобрине из-за бесхозного пакета 3 29.04.2017, 10:50

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Фото: top2.by

ЧП произошло сегодня утром в центре Кобрина.

В Кобрине из универмага эвакуировали более 100 человек из-за бесхозного пакета, сообщил БелТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

Около 10.20 28 апреля вблизи универмага "Кобрин", расположенного по ул.Ленина, нашли бесхозный полиэтиленовый пакет с картонной коробкой. Из магазина экстренно были эвакуированы 104 человека: персонал и покупатели.

При осмотре пакета сотрудники Кобринского районного военкомата взрывоопасных предметов не обнаружили. По данному факту проводится проверка.

Спустя непродолжительное время универмаг заработал в обычном режиме.