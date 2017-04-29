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«Пропаганда-тур» по Беларуси: российских журналистов сменили китайские

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  • 29.04.2017, 11:31

Пресс-тур представителей китайских СМИ в Беларусь запланирован на 1-7 мая.

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра информации Александр Карлюкевич, передает БелТА.

В программе пресс-тура - встреча китайских журналистов с Александром Лукашенко.

Заместитель министра информации отметил, что среди участников пресс-тура будут представители около 40 изданий - информационных агентств, электронных средств массовой информации и др.

Для иностранных гостей подготовлена насыщенная программа пребывания, в том числе они посетят XXI Международную специализированную выставку "СМI ў Беларусі", которая пройдет в Минске 3-6 мая. Александр Карлюкевич обратил внимание, что Китай является специальным гостем выставки.

Курировать пребывание журналистов из КНР будет Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.

Ранее в Беларусь почти ежегодно проходили подобные «пресс-туры» для представителей СМИ России.


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