«Пропаганда-тур» по Беларуси: российских журналистов сменили китайские 1 29.04.2017, 11:31

Пресс-тур представителей китайских СМИ в Беларусь запланирован на 1-7 мая.

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра информации Александр Карлюкевич, передает БелТА.

В программе пресс-тура - встреча китайских журналистов с Александром Лукашенко.

Заместитель министра информации отметил, что среди участников пресс-тура будут представители около 40 изданий - информационных агентств, электронных средств массовой информации и др.

Для иностранных гостей подготовлена насыщенная программа пребывания, в том числе они посетят XXI Международную специализированную выставку "СМI ў Беларусі", которая пройдет в Минске 3-6 мая. Александр Карлюкевич обратил внимание, что Китай является специальным гостем выставки.

Курировать пребывание журналистов из КНР будет Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.

Ранее в Беларусь почти ежегодно проходили подобные «пресс-туры» для представителей СМИ России.