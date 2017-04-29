Нанимателей обяжут бронировать больше денег на зарплаты 1 29.04.2017, 12:08

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Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен с 1 мая.

В Беларуси при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br306,53.

Данный норматив применяется с 1 мая текущего года, сообщили БелТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В соответствии с указом от 27 ноября 1995 года №483 "Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы" с нанимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.

Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах марта 2017 года, составляет Br204,35. Соответственно 1,5 размера БПМ для трудоспособного населения - Br306,53.