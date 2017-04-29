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В Беларусь наконец идет настоящая весна

  • 29.04.2017, 12:43

Погода станет значительно лучше с 1 мая.

Синоптики грустно пошутили, что тем, кто хочет этой весной погреться на солнце, нужно ехать в Гомельскую область. Там в эти дни температура около +20 градусов Цельсия, в Брагине вообще до +24. Минск такой погодой похвастаться не может. Здесь холодно, здесь дожди, и неизвестно, когда же это закончится.

Что интересно, апрель был очень холодным, но в пределах нормы. Дело в том, что первая декада была слишком теплой — она уравновесила среднемесячные показатели. А вот конец месяца был на редкость холодным для большей части территории Беларуси, и под этими же дождями, судя по всему, мы встретим майские праздники.

В Республиканском гидрометеоцентре Onliner.by сообщили, что в выходные дни в Минске немного потеплеет, но все равно температура для этой поры года слишком низкая. Среднесуточным показателям впору приближаться к +10 (это с учетом ночных температур), а в Минске в выходные передают +4…+6 ночью и +7…+9 градусов днем.

Со 2-го мая еще немного потеплеет — до +10…+12, однако специалисты вынуждены констатировать, что тепло затронуло Беларусь только краешком и ушло в сторону Москвы.

Для водителей ситуация в целом не меняется, нужно сохранять бдительность на дороге. На мокром асфальте возможна потеря управления, так как сцепление шин с дорогой значительно хуже. Поэтому лучше перестраховаться и снизить скорость, а также необходимо соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.


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