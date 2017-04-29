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Президент Польши подписал изменения в законе о репатриации

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  • 29.04.2017, 12:55
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Анджей Дуда

Новые положения должны упростить процесс возвращения в Польшу и проживания здесь поляков с Востока.

Президент Анджей Дуда подписал изменения в Законе о репатриации. Новые положения должны упростить процесс возвращения в Польшу и проживания здесь поляков, которые решили вернуться на историческую родину с Востока. Право на возвращение имеют поляки вплоть до четвертого поколения, сообщает Радио Польша.

Государственный секретарь в Канцелярии президента Адам Квятковский отметил, что этот закон очень ждали.

По мнению политика, новые положения Закона о репатриации – это восстановление исторической справедливости.

«Очень важно, чтобы наши земляки, которые проживают за границей, видели и чувствовали, что Польша о них помнит, и закон тому подтверждение», - отметил Адам Квятковский.

Прежде всего, в новом законе появилось новое определение «репатрианта». Теперь это человек, который прибыл на территорию Польши на основании национальной визы, выданной с целью репатриации и постоянного проживания в Польше.

Закон также предусматривает назначение Уполномоченного правительства и создание Совета по делам репатриации, а также обустройство специальных адаптационных центров для репатриантов и выделение приезжающим ежемесячного пособия в размере 200 злотых (45 евро).

Репатрианты смогут получать также другую финансовую помощь и пользоваться медицинскими услугами.

Закон вступит в силу 1 мая. По оценкам экспертов, в результате принятия закона в Польшу может вернуться около 10 тысяч потомков поляков.


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