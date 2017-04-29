Тяньцзиньский университет начнет набор на специальность «белорусский язык» 2 29.04.2017, 13:00

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Вуз станет вторым в Китае, в котором преподается эта специальность.

Первый набор на специальность "белорусский язык" пройдет летом в Тяньцзиньском университете иностранных языков (ТУИЯ), сообщили БелТА в посольстве Беларуси в КНР.

Вуз станет вторым в Китае, в котором преподается эта специальность. Белорусский язык уже изучается во Втором пекинском университете иностранных языков. Тема расширения обучения белорусскому языку в числе других обсуждалась во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого с ректором ТУИЯ Сюй Ганом.

Кроме того, рассматривались вопросы сотрудничества в целом в сфере образования и их перспективы. Встреча прошла во время международной конференции "Китайско-белорусское сотрудничество в сфере высшего образования в рамках концепции "Один пояс - один путь", в которой участвовал белорусский дипломат. Мероприятие было организовано в Тяньцзиньском университете иностранных языков при участии китайских и белорусских вузов. С белорусской стороны на конференции были представлены Белорусский государственный университет, Белорусский государственный педагогический университет, Минский государственный лингвистический университет и Белорусский национальный технический университет.