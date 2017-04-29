закрыть
29 апреля 2017, суббота, 17:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Тяньцзиньский университет начнет набор на специальность «белорусский язык»

2
  • 29.04.2017, 13:00
  • 6,424

Вуз станет вторым в Китае, в котором преподается эта специальность.

Первый набор на специальность "белорусский язык" пройдет летом в Тяньцзиньском университете иностранных языков (ТУИЯ), сообщили БелТА в посольстве Беларуси в КНР.

Вуз станет вторым в Китае, в котором преподается эта специальность. Белорусский язык уже изучается во Втором пекинском университете иностранных языков. Тема расширения обучения белорусскому языку в числе других обсуждалась во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого с ректором ТУИЯ Сюй Ганом.

Кроме того, рассматривались вопросы сотрудничества в целом в сфере образования и их перспективы. Встреча прошла во время международной конференции "Китайско-белорусское сотрудничество в сфере высшего образования в рамках концепции "Один пояс - один путь", в которой участвовал белорусский дипломат. Мероприятие было организовано в Тяньцзиньском университете иностранных языков при участии китайских и белорусских вузов. С белорусской стороны на конференции были представлены Белорусский государственный университет, Белорусский государственный педагогический университет, Минский государственный лингвистический университет и Белорусский национальный технический университет.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть