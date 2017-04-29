Маск показал видео системы подземных туннелей для скоростных поездок 9 29.04.2017, 13:31

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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал новые детали по поводу еще одного своего проекта — сети туннелей под землей.

Об этом сообщает Business Insider.

Во время выступления в рамках мероприятия TED Talk он также показал видеозапись того, как будет выглядеть законченный вариант его проекта.

Проект от The Boring Company, основанной в конце 2016 года, является одним из последних у Маска. Руководит работой инженер SpaceX Стив Дэвис.

Предварительно, компания хочет создать сеть подземных туннелей в Лос-Анджелесе.

На опубликованной видеозаписи показано, как автомобиль подъезжает к специальной платформе у обочины, которая опускает машину вниз. После этого сама платформа начинает двигаться по системе туннелей под землей.

Скорость такой поездки достигает 200 км/ч. При этом сам автомобиль не двигается. В конце поездки автомобиль также поднимают наверх, откуда водитель уже сам едет по дороге на поверхности.