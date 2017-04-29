В городах России проходят акции «Надоел» (Видео, онлайн) 14 29.04.2017, 13:56

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В России проходят акции протеста под названием «Надоел», организованные движением «Открытая Россия».

В столице сотни сотрудников правоохранительных органов дежурят у здания администрации президента, куда активисты собираются принести письма с требованием к Владимиру Путину не участвовать в выборах в 2018 году. В Кемерово на акции «Надоел» задержаны около 20 человек. В Ижевске, Горно-Алтайске и Новокузнецке задержаны организаторы протестов. Еще в нескольких городах, в частности, в Новосибирске и Томске акции уже прошли.

Радио Свобода ведет прямую трансляцию с акции «Надоел» в Москве.

«Открытая Россия» Михаила Ходорковского анонсировала акции «Надоел» в конце марта. 26 апреля российские власти признали зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия» нежелательной. На следующий день в офисе одноименного движения в Москве прошел обыск.

Столичная полиция ранее призвала граждан не участвовать в акции «Надоел». В Кремле заявляли, что протесты 29 апреля приведут к «законной реакции властей».