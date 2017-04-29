Вступление в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС перенесли 2 29.04.2017, 14:28

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Евразийская экономическая комиссия перенесла на 1 января 2018 года вступление в силу нового Таможенного кодекса.

Такое решение было принято 28 апреля на Совете ЕЭК, хотя ранее предполагалось, что кодекс вступит в силу 1 июля 2017 года, пишет БДГ.

«На Совете ЕЭК принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Это позволит ему вступить в силу 1 января 2018 года», - сообщили в комиссии.

Одновременно с Кодексом начнут действовать первоочередные решения Комиссии по 25 вопросам, отнесенным на наднациональный уровень и касающихся регулирования деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физлицами.

Также было решено продолжить работу по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве ЕАЭС.

Кроме того, продолжится работа по устранению трех препятствий. Так, Беларусь ввела не предусмотренную договором о ЕАЭС процедуру санитарно-гигиенической экспертизы, которая обязательна для пищевых продуктов, товаров для детей, парфюмерно-косметических средств, средств гигиены полости рта, строительного сырья и материалов, бытовой техники, автомобильных компонентов.

В Казахстане не соответствует праву ЕАЭС закупка за счет бюджета лекарств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в рамках программы гарантированного объема бесплатной медпомощи. При подобных закупках преференции для участия в конкурсах получают национальные поставщики. Астана обязалась устранить этот барьер к 1 июля.

Ограничением признано и отсутствие единых правил взимания обеспечительного платежа при реализации алкогольной продукции. Он применяется во всех страна Союза, кроме Армении. В России для иностранных поставщиков он выше, чем для местных, в Беларуси и Казахстане взимается только с иностранных продавцов, в Кыргызстане – только с поставщиков из стран ЕАЭС, что дискриминируют экспортеров.

Также одобрен план развития проекта «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах ЕАЭС. Комиссия и страны должны утвердить эталонную модель национального механизма «единого окна», включающую детальное описание функций и архитектуры. Планируется разработать инструменты, стандарты и регламенты для внедрения и развития эталонной модели.

Совет ЕЭК внес изменения в техрегламент ЕАЭС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», уточнив требования к безопасности и качеству тканей, используемых для пошива детской одежды, и разрешив использовать в подкладке детской обуви современные искусственные материалы с повышенными потребительскими свойствами.

Был одобрен проект решения Евразийского межправительственного совета о порядке взаимодействия государств ЕАЭС и ЕЭК при разработке и реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК.

Напомним, что 27 октября 2016 года главы правительств стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России не смогли согласовать проект Таможенного кодекса ЕАЭС. Позднее Кодекс был принят, однако без участия Беларуси.

3 февраля 2017 года Александр Лукашенко объяснил, почему не подписал Таможенный кодекс: по его мнению, документ не работает на практике и ущемляет интересы некоторых сторон. Тогда же Лукашенко сообщил, что приказал отозвать основных специалистов из таможенных органов. Президент пообещал, что без решения всех проблем документа Кодекс не подпишет.

Тем не менее, 11 апреля Беларусь подписала Таможенный кодекс, хотя проблемные вопросы так и не были решено. Не исключено, что подписание Таможенного кодекса белорусской стороной стало одним из условий решения двусторонних проблем между Беларусью и Россией и некоторого потепления отношений между странами.