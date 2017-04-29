Последний год? 17 29.04.2017, 14:50

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Очередное послание Лукашенко было банальным, избитым, скучным и безнадежным.

Оно не только не зажгло искры в глазах энтузиастов системных трансформаций, но даже не разбудило опытных номенклатурщиков. Такое содержание послания - это их победа. Для Александра Лукашенко рак пока на горе не свистнул, гром не грянул - и кризис вроде бы отступил. Значит, мы обречены на старую, глубокую колею, которая с каждым годом становится все менее пригодной для быстрого устойчивого экономического роста. Об этом в свежих «Экономических диалогах» в «Белгазете» говорят эксперты Антон Болточко и Леонид Заико.

СТУПОР НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ

Антон Болточко: - Что вы ожидали услышать от правителя в нынешнем послании?

Леонид Заико: - Ничего. Мне ситуация достаточно понятна - мы находимся в состоянии ступора, когда кризисные процессы, в соответствии с классикой, просто элиминируются, а решающие шаги по совершенно новым стратагемам развития не делаются. Поэтому и этой весной мы обсуждаем все те же проблемы.

Болточко: - Я ожидал, что Александр Лукашенко хотя бы наметит какие-то стратегические планы по экономическому развитию Беларуси, хотя и понимал, что мое ожидание утопично, оглядываясь на ретроспективу предыдущих посланий. Лукашенко начал свое послание даже не с Беларуси, а с Европы, где неспокойно, и Китая, с которым, по его мнению, у нас есть перспективы для сотрудничества. А вот Россия в послании практически не была упомянута. Почему Лукашенко начал не с ситуации внутри Беларуси, а обрисовал внешние контуры?

Заико: - Экономическая ситуация внутри страны не блестящая, и чтобы как-то выгодно преподнести Беларусь, он хотел показать, что на фоне Европы, где усилились проблемы, связанные с безопасностью, террористической деятельностью, у нас все спокойно. Что до Китая, то Лукашенко надеется, что Беларусь станет «одной из узловых платформ нового Шелкового пути в Евразийском регионе» и будет «максимально использовать все стимулы, которые предоставляет Китай, продвигая эту инициативу». Потому что, «идя в эти регионы, КНР на пути инвестирует колоссальные средства в развитие тех государств, через которые проляжет Шелковый путь». Утверждение, что Беларусь - площадка для Шелкового пути, уже так надоело. Ребята, займитесь своими проблемами. Беларусь слишком маленькая величина на этом Шелковом пути - как горбыль посреди дороги.

А Россию практически обошел стороной потому, что если о ней говорить сейчас, это может вызвать негативную реакцию у населения - спор по газу, по сути, мы-то ей проиграли. Давно подмечено, что чем больше проблем внутри страны, тем больше обсуждаются внешние.

Болточко: - Но в отношениях с Россией ведь есть чем и похвалиться - нефтегазовый конфликт исчерпан. Плюс Россия пообещала выдать Беларуси межгосударственный кредит на $1 млрд. Кроме того, после состоявшихся недавно переговоров Путина и Лукашенко должно возобновиться кредитование по линии ЕФСР. Неужели об этом не стоило сказать в послании?

Заико: - Чему радоваться? Ну даст нам Россия больше нефти - 24 млн.т при нашей потребности в 7 млн.т. И мы опять сядем на нефтяную трубу, пытаясь побольше урвать и подольше продержаться за счет продажи нефтепродуктов. Ну привезут нам бочку нефти, мы ее переработаем, рафинируем, продадим да и останемся сидеть в своем болоте.

ПОСЛЕДНИЙ ГОД?

Болточко: - Правитель констатировал, что нынешний год приобретает особую значимость в выполнении задач пятилетки: «Я уже говорил: другого такого года не будет. Не сделаем хотя бы полшага вперед, боюсь даже говорить, что может произойти… Необходимо наверстать упущенное и выйти на заданные параметры по итогам первых двух лет пятилетки». Он призвал решить проблемы в экономике, дабы не потерять суверенитет и остановить волнения в социальной сфере. Готова ли белорусская экономика к росту и будет ли этот год переломным?

Заико: - Целеполагание прошлогоднего послания правителя было аналогичным: 2016г. должен стать переломным и важным, мы делаем сдвиг на длительную перспективу. Сказать-то сказал, но это все просвистело и повисло. Что значит «наверстать упущенное и выйти на заданные параметры»? Увеличить производство древесноволокнистых плит или продукции «Камволя»? Продукции, которая по своей концептуализации находится в прошлом веке? Кризис дается для того, чтобы закрыть неэффективные предприятия и открыть новые. Будут ли открыты новые предприятия в 2017г.? Что по этому поводу сказал правитель?

Болточко: - Он считает, что нужно сохранить имеющиеся предприятия и не банкротить их. В качестве примера Лукашенко привел инструментальный завод в Орше: «Но нам что, продукция этого завода не нужна? Почему работает плохо предприятие? Ответ простой: потому что мы им никогда не занимались. Что предлагается? Объявим банкротом, и завтра оно закроется. Ну и что? Реформаторы говорят: переучим людей… Это высококлассные специалисты, работающие десятилетиями и умеющие делать тот товар, который сегодня нужен нашему народу. Мы их хотим переучить на то, чтобы шить портянки?». Он считает, что нужно модернизировать предприятие: «Там есть основа. Главное - есть люди и помещения. Если надо купить и поставить станки, это недорого обойдется, если мы этим займемся централизованно, не будем откаты, взятки брать и т.д.».

Заико: - Призыв - это одно, а экономические выкладки, маркетинговые исследования Лукашенко кто-нибудь давал? Мне могут возразить, что не президентское это дело читать все эти выкладки и исследования. Нет, как раз президентское: зачем выдавать сотни миллионов долларов, если продукция не востребована?

ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ?

Болточко: - Незадолго до послания правителя были опубликованы итоги работы экономики за I квартал 2017г. Вроде бы наметилась тенденция на прирост ВВП. По моему мнению, правитель должен был затронуть эту тему, но он ее элегантно обошел: «Я еще глубоко не вникал, не смотрел итоги I квартала этого года, но думаю, что все понимают должностные лица, в том числе высшие, что врать опасно. Наметилась некая тенденция вперед, как они заявляют. Готов в это поверить». И сказал, что детально ситуация в экономике страны в ближайшее время будет рассмотрена на совещании с участием правительства, Нацбанка, всей вертикали власти и руководителей важнейших организаций. Однако еще в прошлом году правитель говорил о некоем большом совещании по экономике, где отчитается правительство, будут подведены итоги и намечены планы на будущее. Закончился 2016г., начался следующий. Совещания нет. Потом Лукашенко захотел подождать итогов I квартала. Вот и квартал закончился, и итоги его опубликованы, а правитель все завтраками кормит…

Заико: - А что обсуждать-то? Увеличение производства мяса, отличный урожай огурцов или яйценоскость кур? Лукашенко незачем проводить встречи с правительством, которое и так работает под строгими окриками, когда шаг влево, шаг вправо - и ты уже не в правительстве.

Да и людям вся эта жвачка надоела. Нужны конкретные шаги, а именно: какие административные преграды будут убраны, насколько будут сокращены правительство и госаппарат, сколько земли будет отдано частному бизнесу, как будут стимулироваться программы научно-технической и инновационной деятельности и т.д.

Болточко: - Лукашенко обозначил три основные задачи, которые нужно решить: занятость, рост зарплат до BYN1000 и контроль за ценами. Относительно занятости позиция Лукашенко такова: «Нужна новая концепция - заставить каждого работать… Такой опыт имеется - опыт советских времен». По вопросу зарплаты он непреклонен: «Правительству поставлена задача (всем, не только правительству): обеспечить в этом году средний заработок по стране не менее BYN1000. Некоторые ответственные лица в разговорах между собой называют эту цифру неподъемной… Кто не может поднимать - надо уходить на более легкую работу». При этом он подчеркнул, что «очковтирательство в этом деле недопустимо. Даже не думайте без учета производительности труда выдать по BYN1000. Они должны быть заработаны». Что касается контроля за ценами, то правитель, обращаясь к министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу, сказал: «Ваша задача - контроль за ценообразованием… И никакие реформаторы и МВФ вам не указ. Контролируйте ценообразование, особенно по тем товарам, которые подлежат контролю». Получается, что директивное, по сути ручное, управление сохраняется.

Заико: - Да. И как можно увеличить зарплату до BYN1000, практически на 40%, при нынешних издержках производства и состоянии экономики? Это просто конфуз.

С…КИ, ОТКРОЙТЕ РЫНОК!

Болточко: - Александр Лукашенко сказал, что «на сегодняшний день наша жизненная необходимость - это наращивание экспорта и привлечение инвестиций». Видимо, их он считает драйверами нашего экономического роста. Но, оказывается, в «мировой экономике все больше укрепляется принцип национального протекционизма - каждый сам за себя! Этакий экономический национализм. Это усложняет продвижение нашей продукции… Рынки стран так называемой дальней дуги давно поделены, и влезть туда труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко». И посетовал, что нас «не пускают на рынок Евросоюза» и что надо принимать ответные меры. Если Беларусь вернется к протекционизму, закроет свой рынок для импорта из стран ЕС, сможет ли она выжить без их товаров? Ведь не все товары мы способны импортозаместить, те же станки, например.

Заико: - Нет проблем экспорта, есть проблемы качества, новизны и цен на белорусскую продукцию. Проблемы экспорта - это, прежде всего, проблемы внутри наших предприятий. Нас не пускают на рынок ЕС? Так давайте сначала завоюем российский рынок. Давайте свой суверенитет обеспечим продэкспортом в Россию, Казахстан, Кыргызстан и Армению.

Болточко: - Лукашенко сказал, что не делается никаких различий между отечественными и зарубежными инвесторами. И задался вопросами: «Если все условия созданы, то почему объемы инвестиций сокращаются? Где мы недорабатываем?». Что бы вы ему ответили?

Заико: - Просто надо, чтобы общий инвестиционный климат был нормальным, тогда инвесторы и подтянутся. Неужели он считает, что сегодня этот климат нормальный?

Болточко: - Одной из важнейших задач правитель назвал и активизацию деловой инициативы, констатировав при этом, что в Беларуси действительно много административных барьеров, которые «тормозят развитие любой деловой инициативы, а иногда просто зарубают все на корню». Но назвал и еще одну причину, почему с предпринимательством у нас не все так хорошо, - личностные качества бизнесменов: «Не у всех имеется эта пресловутая предпринимательская жилка… В мире посчитано, сколько из сотни могут стать бизнесменами, - единицы. Поэтому, идя в бизнес, подумай, есть ли у тебя от природы данные такие». Неужели действительно отсутствие предприимчивости у белорусов - причина того, что у нас так слабо развит бизнес?

Заико: - В Беларуси всегда были те, кто хотел постоянно что-то создавать, организовывать. В постсоветское время самыми лучшими предпринимателями оказалась комсомольская верхушка. Беларуси будет достаточно, чтобы предпринимательством занимались всего 5% населения, или порядка 450 тыс. Никто всех поголовно в капитализм не гонит.

НЕТ РЕФОРМАМ

Болточко: - Еще Лукашенко полагает, что Беларусь не имеет права рисковать и идти на либеральные реформы. Потому что в случае ошибки последствия будут фатальными. По его словам, такие реформы могут позволить себе только крупные страны вроде России, Китая или США. Беларусь не готова к реформам, потому как у нее нет ни средств, ни возможностей проводить их?

Заико: - Спорить не буду - средств нет. Но спрошу: где деньги, Александр Григорьевич и Андрей Владимирович? Беларусь за последние лет семь потеряла порядка $70 млрд. Но разве для проведения реформ обязательно нужны деньги? Разве нужны деньги для отмены пресловутого декрета «о тунеядцах»? Разве нужны деньги для сокращения госаппарата? Если нет денег для реформ, то нужно включать мозги.