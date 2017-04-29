Ядвига Поплавская о претензиях Ханка: Меня чуть инфаркт не хватил 42 29.04.2017, 15:08

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Знаменитые артисты высказались по поводу претензий к ним композитора Эдуарда Ханка и его запрета на исполнение 5 песен его авторства.

Речь идет о пяти композициях: «Вы шумiце, бярозы» на слова Нила Гилевича; «Счастливый случай» на слова Ларисы Рубальской; «Я у бабушки живу» на слова Игоря Шаферана; «Завiруха» на слова Геннадия Буравкина; «Малиновки заслышав голосок» на слова Анатолия Поперечного.

Эдуард Ханок считает, что его авторские права «грубейшим образом» нарушали Анатолий Ярмоленко и дуэт Тихановича-Поплавской.

«Комсомолка» обратились к народному артисту Беларуси Анатолию Ярмоленко, и он высказал свое мнение:

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Да, у нас был разговор с Эдуардом Ханком месяц назад. Он был взвинчен, высказал свои пожелания… Есть цивилизованные способы выхода из этого конфликта. Не понимаю, зачем он устраивает это шоу. Хочет – пусть подает в суд. Зачем говорит: дайте денег… Я в этом участвовать не хочу и не собираюсь. Что касается песни «Вы шумiце, бярозы» - я исключил ее из программы концертов сразу. Я и так ее редко исполнял. Может, пусть теперь кто-то другой поет, кому Ханок разрешит. Он меня приглашал на свои творческие вечера, я всегда участвовал бесплатно. Теперь не буду выступать, кому от этого хуже будет? Вы поймите, я ни ссориться с ним, ни обижаться на него не собираюсь. Каждый живет в меру своих возможностей.

- Вы авторские платите Ханку за его песню?

- Конечно, платим! На протяжении 30 лет.

Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская рассказала:

- Когда Эдик позвонил и сказал, что ему нужно со мной серьезно поговорить, я даже была ему благодарна, что подождал, пока пройдет 40 дней по Саше. Я даже предположить не могла, о чем он хочет поговорить. Думала – может новую песню предложить для меня или Насти. Всегда считала его нашим другом, мы встречали его с объятиями, стол накрывали... А он завел разговор о том, что поменялось три года назад законодательство, и теперь нужно иначе платить за песни. Я спросила: сколько? В надежде, что назовет, может, сумму в $1000. Я не плачусь, но ей богу, у меня сейчас и этих денег нет. Очень много ушло на лекарства Саше, все наши сбережения. Видели бы вы, в каком состоянии он дорабатывал последние концерты – это его, может, и подкосило окончательно. У нас не было выхода, Саша сам понимал, что денег на лекарства уже не осталось. Ну в общем, не о том сейчас речь… Когда Эдик произнес сумма в 25 тысяч долларов, меня чуть инфаркт не долбанул. Он сказал: если в течение месяца ты не выполнишь мои условия, я буду вынужден подавать в суд. Я и до этого ревела дальше некуда… А после такого поворота у меня было состояние, что только ползти на Московское кладбище там зарыться. Эдик сказал: "Я жесткий, но справедливый. Солодуха тоже плакал, когда я сказал ему про деньги – но заплатил".