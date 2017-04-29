Как Путин Питеру надоел 4 29.04.2017, 15:19

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Фото: svaboda.org

В Санкт-Петербурге задержаны десятки участников акции "Надоел".

Об этом передает "Открытая Россия". По сообщениям пользователей социальных сетей, полицейские применяли к активистам силу.

Акции "Надоел" движения "Открытая Россия" проходят сегодня во многих городах страны. Цель акции – потребовать от Владимира Путина отказаться от участия в выборах главы государства в 2018 году. В Москве несколько десятков активистов направляются к зданию администрации президента, у которого дежурят сотни полицейских.

Фото: svaboda.org

Ранее в Кемерово на акции "Надоел" были задержаны около 20 активистов. В Ижевске, Горно-Алтайске, Новокузнецке и Тюмени в полицию попали организаторы протестов. В нескольких городах, в том числе в Новосибирске и Томске, акции уже прошли, еще в нескольких – в Уфе, Перми, Челябинске, Саратове, Кургане, Ульяновске, Казани, Кирове, Туле, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону – проходят в настоящее время.