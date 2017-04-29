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Стало известно, где в мае будут работать мобильные камеры фотофиксации

  • 29.04.2017, 15:40
  • 5,913
Фото: onliner.by

Работать камеры скорости будут с 21.00 до 03.00.

С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в мае 2017 года, пишет tut.by.

Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Мобильные датчики контроля скорости продолжат работать и на двух аварийно опасных участках проспекта Независимости: по четным числам мая камера скорости будет установлена на проспекте Независимости, 156, около развязки с МКАД, а по нечетным — на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Ограничения скорости на обоих участках — 80 км/ч как для легковых, так и для грузовых авто. Также продолжит работу и камера скорости на улице Ташкентской (мост через Свислочь). Скорость на этом участке дороги ограничена 60 км/ч. Эти мобильные датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 33-го километра внешнего кольца и 22-го километра внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.

Дата

Контролируемое направление

Скоростные ограничения, км/ч

01.05

проспект Независимости, д. 156

проспект Пушкина, 70а

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

80

60

80

02.05

улица Притыцкого, д. 60, корп. 5

проспект Независимости, д. 99

проспект Партизанский, д. 147

60

60

60

03.05

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д. 106

улица Кальварийская, д. 58 к. 1

80

60

60

04.05

проспект Независимости, д. 45

улица Ташкентская, мост через р. Свислочь

проспект Пушкина, 70а

60

60

60

05.05

проспект Независимости, д. 156

проспект Пушкина, 70а

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

80

60

80

06.05

улица Притыцкого, д. 60, корп. 5

проспект Независимости, д. 99

проспект Партизанский, д. 147

60

60

60

07.05

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д. 106

улица Кальварийская, д. 58 к. 1

80

60

60

08.05

проспект Независимости, д. 45

улица Ташкентская, мост через р. Свислочь

проспект Пушкина, 70а

60

60

60

09.05

проспект Независимости, д. 156

проспект Пушкина, 70а

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

80

60

80

10.05

улица Притыцкого, д. 60, корп. 5

проспект Независимости, д. 99

проспект Партизанский, д. 147

60

60

60

11.05

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д. 106

улица Кальварийская, д. 58, к. 1

80

60

60

12.05

проспект Независимости, д. 45

улица Ташкентская, мост через р. Свислочь

проспект Пушкина, 70а

60

60

60

13.05

проспект Независимости, д. 156

проспект Пушкина, 70а

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

80

60

80

14.05

улица Притыцкого, д. 60, корп. 5

проспект Независимости, д. 99

проспект Партизанский, д. 147

60

60

60

15.05

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д. 106

улица Кальварийская, д. 58, к. 1

80

60

60

16.05

проспект Независимости, д. 45

улица Ташкентская, мост через р. Свислочь

проспект Пушкина, 70а

60

60

60

17.05

проспект Независимости, д. 156

проспект Пушкина, 70а

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

80

60

80

18.05

улица Притыцкого, д. 60, корп. 5

проспект Независимости, д. 99

проспект Партизанский, д. 147

60

60

60

19.05

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д. 106

улица Кальварийская, д. 58, к. 1

80

60

60

20.05

проспект Независимости, д. 45

улица Ташкентская, мост через р. Свислочь

проспект Пушкина, 70а

60

60

60

21.05

проспект Независимости, д. 156

проспект Пушкина, 70а

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

80

60

80

22.05

улица Притыцкого, д. 60, корп. 5

проспект Независимости, д. 99

проспект Партизанский, д. 147

60

60

60

23.05

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д. 106

улица Кальварийская, д. 58, к. 1

80

60

60

24.05

проспект Независимости, д. 45

улица Ташкентская, мост через р. Свислочь

проспект Пушкина, 70а

60

60

60

25.05

проспект Независимости, д. 156

проспект Пушкина, 70а

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

80

60

80

26.05

улица Притыцкого, д. 60, корп. 5

проспект Независимости, д. 99

проспект Партизанский, д. 147

60

60

60

27.05

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д. 106

улица Кальварийская, д. 58, к. 1

80

60

60

28.05

проспект Независимости, д. 45

улица Ташкентская, мост через р. Свислочь

проспект Пушкина, 70а

60

60

60

29.05

проспект Независимости, д. 156

проспект Пушкина, 70а

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

80

60

80

30.05

улица Притыцкого, д. 60, корп. 5

проспект Независимости, д. 99

проспект Партизанский, д. 147

60

60

60

31.05

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д. 106

улица Кальварийская, д. 58, к. 1

80

60

60

Источник: tut.by


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