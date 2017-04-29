Стало известно, где в мае будут работать мобильные камеры фотофиксации 29.04.2017, 15:40

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Фото: onliner.by

Работать камеры скорости будут с 21.00 до 03.00.

С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в мае 2017 года, пишет tut.by.

Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Мобильные датчики контроля скорости продолжат работать и на двух аварийно опасных участках проспекта Независимости: по четным числам мая камера скорости будет установлена на проспекте Независимости, 156, около развязки с МКАД, а по нечетным — на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Ограничения скорости на обоих участках — 80 км/ч как для легковых, так и для грузовых авто. Также продолжит работу и камера скорости на улице Ташкентской (мост через Свислочь). Скорость на этом участке дороги ограничена 60 км/ч. Эти мобильные датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 33-го километра внешнего кольца и 22-го километра внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.

Дата Контролируемое направление Скоростные ограничения, км/ч 01.05 проспект Независимости, д. 156 проспект Пушкина, 70а проспект Победителей в районе проезда Веснинка 80 60 80 02.05 улица Притыцкого, д. 60, корп. 5 проспект Независимости, д. 99 проспект Партизанский, д. 147 60 60 60 03.05 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д. 106 улица Кальварийская, д. 58 к. 1 80 60 60 04.05 проспект Независимости, д. 45 улица Ташкентская, мост через р. Свислочь проспект Пушкина, 70а 60 60 60 05.05 проспект Независимости, д. 156 проспект Пушкина, 70а проспект Победителей в районе проезда Веснинка 80 60 80 06.05 улица Притыцкого, д. 60, корп. 5 проспект Независимости, д. 99 проспект Партизанский, д. 147 60 60 60 07.05 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д. 106 улица Кальварийская, д. 58 к. 1 80 60 60 08.05 проспект Независимости, д. 45 улица Ташкентская, мост через р. Свислочь проспект Пушкина, 70а 60 60 60 09.05 проспект Независимости, д. 156 проспект Пушкина, 70а проспект Победителей в районе проезда Веснинка 80 60 80 10.05 улица Притыцкого, д. 60, корп. 5 проспект Независимости, д. 99 проспект Партизанский, д. 147 60 60 60 11.05 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д. 106 улица Кальварийская, д. 58, к. 1 80 60 60 12.05 проспект Независимости, д. 45 улица Ташкентская, мост через р. Свислочь проспект Пушкина, 70а 60 60 60 13.05 проспект Независимости, д. 156 проспект Пушкина, 70а проспект Победителей в районе проезда Веснинка 80 60 80 14.05 улица Притыцкого, д. 60, корп. 5 проспект Независимости, д. 99 проспект Партизанский, д. 147 60 60 60 15.05 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д. 106 улица Кальварийская, д. 58, к. 1 80 60 60 16.05 проспект Независимости, д. 45 улица Ташкентская, мост через р. Свислочь проспект Пушкина, 70а 60 60 60 17.05 проспект Независимости, д. 156 проспект Пушкина, 70а проспект Победителей в районе проезда Веснинка 80 60 80 18.05 улица Притыцкого, д. 60, корп. 5 проспект Независимости, д. 99 проспект Партизанский, д. 147 60 60 60 19.05 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д. 106 улица Кальварийская, д. 58, к. 1 80 60 60 20.05 проспект Независимости, д. 45 улица Ташкентская, мост через р. Свислочь проспект Пушкина, 70а 60 60 60 21.05 проспект Независимости, д. 156 проспект Пушкина, 70а проспект Победителей в районе проезда Веснинка 80 60 80 22.05 улица Притыцкого, д. 60, корп. 5 проспект Независимости, д. 99 проспект Партизанский, д. 147 60 60 60 23.05 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д. 106 улица Кальварийская, д. 58, к. 1 80 60 60 24.05 проспект Независимости, д. 45 улица Ташкентская, мост через р. Свислочь проспект Пушкина, 70а 60 60 60 25.05 проспект Независимости, д. 156 проспект Пушкина, 70а проспект Победителей в районе проезда Веснинка 80 60 80 26.05 улица Притыцкого, д. 60, корп. 5 проспект Независимости, д. 99 проспект Партизанский, д. 147 60 60 60 27.05 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д. 106 улица Кальварийская, д. 58, к. 1 80 60 60 28.05 проспект Независимости, д. 45 улица Ташкентская, мост через р. Свислочь проспект Пушкина, 70а 60 60 60 29.05 проспект Независимости, д. 156 проспект Пушкина, 70а проспект Победителей в районе проезда Веснинка 80 60 80 30.05 улица Притыцкого, д. 60, корп. 5 проспект Независимости, д. 99 проспект Партизанский, д. 147 60 60 60 31.05 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д. 106 улица Кальварийская, д. 58, к. 1 80 60 60

Источник: tut.by