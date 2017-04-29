Стало известно, где в мае будут работать мобильные камеры фотофиксации
- 29.04.2017, 15:40
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Работать камеры скорости будут с 21.00 до 03.00.
С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в мае 2017 года, пишет tut.by.
Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.
Мобильные датчики контроля скорости продолжат работать и на двух аварийно опасных участках проспекта Независимости: по четным числам мая камера скорости будет установлена на проспекте Независимости, 156, около развязки с МКАД, а по нечетным — на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Ограничения скорости на обоих участках — 80 км/ч как для легковых, так и для грузовых авто. Также продолжит работу и камера скорости на улице Ташкентской (мост через Свислочь). Скорость на этом участке дороги ограничена 60 км/ч. Эти мобильные датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.
Еще две камеры скорости будут установлены в районе 33-го километра внешнего кольца и 22-го километра внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.
Дата
Контролируемое направление
Скоростные ограничения, км/ч
01.05
проспект Независимости, д. 156
проспект Пушкина, 70а
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
80
60
80
02.05
улица Притыцкого, д. 60, корп. 5
проспект Независимости, д. 99
проспект Партизанский, д. 147
60
60
60
03.05
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
улица Притыцкого, д. 106
улица Кальварийская, д. 58 к. 1
80
60
60
04.05
проспект Независимости, д. 45
улица Ташкентская, мост через р. Свислочь
проспект Пушкина, 70а
60
60
60
05.05
проспект Независимости, д. 156
проспект Пушкина, 70а
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
80
60
80
06.05
улица Притыцкого, д. 60, корп. 5
проспект Независимости, д. 99
проспект Партизанский, д. 147
60
60
60
07.05
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
улица Притыцкого, д. 106
улица Кальварийская, д. 58 к. 1
80
60
60
08.05
проспект Независимости, д. 45
улица Ташкентская, мост через р. Свислочь
проспект Пушкина, 70а
60
60
60
09.05
проспект Независимости, д. 156
проспект Пушкина, 70а
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
80
60
80
10.05
улица Притыцкого, д. 60, корп. 5
проспект Независимости, д. 99
проспект Партизанский, д. 147
60
60
60
11.05
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
улица Притыцкого, д. 106
улица Кальварийская, д. 58, к. 1
80
60
60
12.05
проспект Независимости, д. 45
улица Ташкентская, мост через р. Свислочь
проспект Пушкина, 70а
60
60
60
13.05
проспект Независимости, д. 156
проспект Пушкина, 70а
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
80
60
80
14.05
улица Притыцкого, д. 60, корп. 5
проспект Независимости, д. 99
проспект Партизанский, д. 147
60
60
60
15.05
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
улица Притыцкого, д. 106
улица Кальварийская, д. 58, к. 1
80
60
60
16.05
проспект Независимости, д. 45
улица Ташкентская, мост через р. Свислочь
проспект Пушкина, 70а
60
60
60
17.05
проспект Независимости, д. 156
проспект Пушкина, 70а
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
80
60
80
18.05
улица Притыцкого, д. 60, корп. 5
проспект Независимости, д. 99
проспект Партизанский, д. 147
60
60
60
19.05
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
улица Притыцкого, д. 106
улица Кальварийская, д. 58, к. 1
80
60
60
20.05
проспект Независимости, д. 45
улица Ташкентская, мост через р. Свислочь
проспект Пушкина, 70а
60
60
60
21.05
проспект Независимости, д. 156
проспект Пушкина, 70а
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
80
60
80
22.05
улица Притыцкого, д. 60, корп. 5
проспект Независимости, д. 99
проспект Партизанский, д. 147
60
60
60
23.05
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
улица Притыцкого, д. 106
улица Кальварийская, д. 58, к. 1
80
60
60
24.05
проспект Независимости, д. 45
улица Ташкентская, мост через р. Свислочь
проспект Пушкина, 70а
60
60
60
25.05
проспект Независимости, д. 156
проспект Пушкина, 70а
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
80
60
80
26.05
улица Притыцкого, д. 60, корп. 5
проспект Независимости, д. 99
проспект Партизанский, д. 147
60
60
60
27.05
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
улица Притыцкого, д. 106
улица Кальварийская, д. 58, к. 1
80
60
60
28.05
проспект Независимости, д. 45
улица Ташкентская, мост через р. Свислочь
проспект Пушкина, 70а
60
60
60
29.05
проспект Независимости, д. 156
проспект Пушкина, 70а
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
80
60
80
30.05
улица Притыцкого, д. 60, корп. 5
проспект Независимости, д. 99
проспект Партизанский, д. 147
60
60
60
31.05
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
улица Притыцкого, д. 106
улица Кальварийская, д. 58, к. 1
80
60
60
Источник: tut.by