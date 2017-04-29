В ЕС согласовали позицию на предстоящих переговорах по Brexit 29.04.2017, 15:46

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Лидеры 27 стран Евросоюза за 15 минут утвердили предложенный Дональдом Туском проект принципов.

Лидеры 27 стран-членов ЕС согласовали принципы предстоящих переговоров с Великобританией по выходу страны из сообщества, пишет liga.net.

27 лидеров утвердили проект рекомендаций менее, чем за 15 минут. Основные пункты представил 31 марта председатель Европейского совета Дональд Туск.

Туск в Twitter написал, что "твердый и справедливый политический мандат" для переговоров готов.

В проекте Туска как основоположный принцип установлено, что Британию хотят видеть в будущем как близкого партнера ЕС.

Главная цель переговоров - обеспечить Великобритании упорядоченный выход из ЕС, минимизировать связанные с этим сбои. Также отдельно выделено намерение минимизировать вероятные потери в торговле.

В финансовом плане обе стороны должны придерживаться взятых на себя ранее обязательств.

В ЕС также отметили, что найдут новые локации для расположения административных органов, которые сейчас находятся в Британии.

Переговоры ЕС с Великобританией начнутся 8 июля.

Напомним, 29 марта Великобритания официально заявила Европейскому совету о намерении покинуть ЕС.