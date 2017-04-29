Россия спешно заметает следы химической атаки 2 29.04.2017, 16:26

На этой неделе истребитель РФ совершил более 20 налетов на сирийский город, уничтожив там жизненно важные объекты.

14 апреля группировки, воюющие на стороне режима Асада, начали свои атаки против сил оппозиции в городе Хама, в результате чего в воскресенье отбили город Суран. Российские истребители проводят воздушные бомбардировки с использованием напалмовых и термитных бомб по всей территории Хамы и на юге провинции Идлиб, в том числе в Хан Шейхуне, что можно расценивать как попытку замести следы химического преступления. В понедельник русский истребитель совершил более 20 налетов на Хан Шейхун, уничтожив там жизненно важные объекты, пишет almodon.com (перевод – inosmi.ru).

По сообщениям сети «Сирийский репортер», они получили информацию о том, что Россия направила силы режима и иранских ополченцев на крупную наземную операцию, дабы любой ценой взять под свой контроль Хан Шейхун в провинции Идлиб. По сообщениям другого информационного ресурса, крупнейшими силами, участвующими в боях в Хама наряду с силами режима, являются афганские «Лива Фатемийюн» (шиитская организация, образованная в 2014 году для борьбы с боевиками сирийской оппозиции, предположительно финансируется, обучается, и оснащается иранским Корпусом стражей исламской революции — прим.), иракское «Харакат Ан-Нуджаба», «Революционная гвардия» Ирана, палестинские «силы Галилеи» и ополчения «Национальной обороны».

4 апреля город Хан Шейхун был подвергнут воздушной атаке со стороны правительственных сил с использованием газа зарина. В результате этой химической атаки сотни людей, включая детей, умерли от удушья. Атака в Хан Шейхуне подтолкнула Соединенные Штаты к осуществлению ракетного удара со стороны Средиземного моря по воздушной базе режима, с которой, в частности, вылетал истребитель, сбросивший бомбу на Хан Шейхун.

Для того, чтобы захватить Хан Шейхун, военным формированиям со стороны режима нужно было взять под контроль города Хальфая, Морек, Тайбет-эль-Имам, Кяфр Набуда и Хама. Ополченцы режима начали атаку по периметру Тайбет-эль-Имам и Хальфая, в которых оппозиция дала им отпор, в результате которого ряды правительственных сил понесли большие потери.

Силы режима продвинулись на север Хама, но их движение прекратила внезапная контратака сил оппозиции и «Комитета освобождения Леванта», разгромившая правительственные посты в районах Мзайра и Даляк, в окрестностях города Саламия. Подконтрольное «Комитету освобождения Леванта» агентство IPA в дальнейшем объявило об уничтожении шести постов и гибели десятков боевиков режима, более того, прежде чем уйти, «войсками оппозиции был осуществлен захват техники, оружия и различных боеприпасов».

Корреспондент Al Modon Зияд аль-Хамви заявил, что в результате крайне интенсивной бомбардировки в настоящее время численность оппозиции в Хама сокращается. «Армия славы» («Джейш Аль-Азза») и «Комитет освобождения Леванта» вели ожесточенные бои, чтобы защитить Тайбет-эль-Имам и Хальфая. Аль-Хамви отметил, что нет данных о том, что «Ахрар аш-Шам»(«Исламское движение свободных людей Шама» — прим.) оказывало поддержку «Комитету освобождения Леванта». Однако он подтвердил прибытие в Тайбет-эль-Имам подкрепления из «Туркестанской исламской партии».

Аль-Хамви подчеркнул, что ополчения режима понесли очень большие потери, что делает попытки продвинуться к Хан Шейхуну очень дорогостоящими в плане человеческих потерь. Более того, режиму трудно продолжать тяжелую бомбардировку в Идлибе, так как эта провинция в основном состоит из городских районов. Морек и Хан Шейхун также представляют собой пункты, облегчающие оппозиции задачу их защиты.

С другой стороны, силы режима проводят тренировочные операции, чтобы замаскировать(скрыть) свои базы в Даръа, поджигают шины и используют материалы, имеющие густой дым при горении. Дым скрывает военный аэропорт «Эль-Саала» в городе Сувайда, «Бригаду 12», батальон «Артиллерия 248», «Бригаду 15» в Инхиле и военные части в городе Эзра. Ахмед Хаурани, корреспондент Al Modon, говорит, что «по всей вероятности, под видом маневров с использованием дыма, они хотят ввести в заблуждение «враждебные» воздушные суда, будь то военные или разведка. Некоторые активисты полагают, что подобные операции проводятся с целью скрыть факт транспортировки или хранения оружия в регионе.

С другой стороны, корреспондент Al Modon Харун аль-Асвад сказал, что планируется транспортировать боевиков из Забадани в провинции Дамаск в Идлиб. Считается, что соглашение «четырех городов» (соглашение о выходе представителей оппозиции из четырех сирийских городов Аль-Фуа, Кефрая в провинции Идлиб и Мадая и Забадани в пригороде Дамаска — прим. ред.) было приостановлено после взрывов в Алеппо несколько дней назад. Ожидается, что автобусы из Забадани привезут около 200 боевиков.