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Весна в Беларуси в фото пользователей Instagram

  • 29.04.2017, 16:40
Фото: instagram

Весна потихоньку набирает обороты.

Минчанам, возможно, в это трудно поверить, но по юго-востоку Беларуси и вовсе по-летнему тепло.

Tut.by предлагает полюбоваться цветением деревьев и кустарников, которое запечатлели пользователи Instagram.

🍃🍀🌹🌿 #spring #prostopinsk #pinskbypinsk #vscobelarus #april #пинск

Публикация от 👑Anastasia💍 (@nastyusha430)

Просто очень весеннее настроение:) #гомель #gomel

Публикация от Irina Cherniavskaia (@rina_cherri)

Беларусь. Парк Несвижского замка. Море подснежников (хотя тут некоторые меня исправили, сказали что это "Вереница лесная" и что она занесена в Красную книгу! О как, век живи, век учись, а для меня это все равно подснежники😀😀😀). По традиции чуточку истории)) Любите свой край! Несвижский водно-парковый комплекс, расположенный возле замка, своим появлением обязан супруге XIV ордината несвижского Антония Вильгельма Радзивилла, княжне Марии де Кастелян де Талейран Радзивилл. Начало закладки паркового комплекса датируется 1878 г. К этому времени в Европе возникли свободно распланированные «английские парки». Именно в Англии «французкие» сады с их геометрической планировкой и подстриженными деревьями стали заменять садами, подражающими естественной природе и получившими название «Английских». Этот же принцип был положен в основу закладки Несвижского паркового ансамбля, самого величественного в Беларуси.© #беларусь #Несвиж #НесвижскийЗамок #Несвижский_замок #легендыбеларуси #belarus #belarusVillage #не_подснежник #Вереница_лесная

Публикация от Андрей Высоцкий 😯 (@marik_3379)


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