Весна в Беларуси в фото пользователей Instagram 29.04.2017, 16:40

Фото: instagram

Весна потихоньку набирает обороты.

Минчанам, возможно, в это трудно поверить, но по юго-востоку Беларуси и вовсе по-летнему тепло.

Tut.by предлагает полюбоваться цветением деревьев и кустарников, которое запечатлели пользователи Instagram.