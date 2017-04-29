Весна в Беларуси в фото пользователей Instagram
- 29.04.2017, 16:40
Весна потихоньку набирает обороты.
Минчанам, возможно, в это трудно поверить, но по юго-востоку Беларуси и вовсе по-летнему тепло.
Tut.by предлагает полюбоваться цветением деревьев и кустарников, которое запечатлели пользователи Instagram.
🔽И словно небо в осколках луж 🔼 . . . песенка недели/месяца/ мои . 💞 Hurts - Beautiful Once 💞 . .#spring #rain #flowers #nature #vsco #vsconature #instabelarus #instanature #instagood #night #weekend #ph #photo #photographer #bestoftheday #cute #beauty #love #like #like4like #follow #lovely #photooftheday #instatag #beautiful #picofday #amazing #instalike #belarus #instaphoto
Беларусь. Парк Несвижского замка. Море подснежников (хотя тут некоторые меня исправили, сказали что это "Вереница лесная" и что она занесена в Красную книгу! О как, век живи, век учись, а для меня это все равно подснежники😀😀😀). По традиции чуточку истории)) Любите свой край! Несвижский водно-парковый комплекс, расположенный возле замка, своим появлением обязан супруге XIV ордината несвижского Антония Вильгельма Радзивилла, княжне Марии де Кастелян де Талейран Радзивилл. Начало закладки паркового комплекса датируется 1878 г. К этому времени в Европе возникли свободно распланированные «английские парки». Именно в Англии «французкие» сады с их геометрической планировкой и подстриженными деревьями стали заменять садами, подражающими естественной природе и получившими название «Английских». Этот же принцип был положен в основу закладки Несвижского паркового ансамбля, самого величественного в Беларуси.© #беларусь #Несвиж #НесвижскийЗамок #Несвижский_замок #легендыбеларуси #belarus #belarusVillage #не_подснежник #Вереница_лесная