закрыть
29 апреля 2017, суббота, 17:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минск все-таки привезут оригиналы гравюр Рембрандта

  • 29.04.2017, 17:33

Минчане смогут увидеть 70 гравюр работы великого голландца.

В художественной галерее «Дом картин» все-таки будет выставка гравюр Рембрандта. Она будет проходить с 5 мая по 3 июля. Минчане смогут увидеть 70 гравюр работы великого голландца. Коллекция привезена из Италии и входит в состав одного из крупнейших собраний графики в Европе, которая насчитывает более 4000 экземпляров, пишет citydog.by.

В начале месяца галерея искала спонсора, чтобы привезти работы в Минск. И теперь уже точно известно, что Рембранду в Беларуси быть, спустя 40 лет, после последней выставки.

Дополнительные подробности и стоимость билетов станут известны во вторник – 2 мая.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть