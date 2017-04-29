В Минск все-таки привезут оригиналы гравюр Рембрандта 29.04.2017, 17:33

Минчане смогут увидеть 70 гравюр работы великого голландца.

В художественной галерее «Дом картин» все-таки будет выставка гравюр Рембрандта. Она будет проходить с 5 мая по 3 июля. Минчане смогут увидеть 70 гравюр работы великого голландца. Коллекция привезена из Италии и входит в состав одного из крупнейших собраний графики в Европе, которая насчитывает более 4000 экземпляров, пишет citydog.by.

В начале месяца галерея искала спонсора, чтобы привезти работы в Минск. И теперь уже точно известно, что Рембранду в Беларуси быть, спустя 40 лет, после последней выставки.

Дополнительные подробности и стоимость билетов станут известны во вторник – 2 мая.