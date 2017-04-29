«Надоел»: в РФ на акции требовали от Путина не идти в президенты 29.04.2017, 17:46

Участники акции писали письма хозяину Кремля с призывом не участвовать в грядущих выборах.

В ряде городов страны-агрессора России в субботу, 29 апреля, прошли протестные акции с символическим названием «Надоел», участники которых писали на специальных бланках официальные письма на имя президента Владимира Путина и призывали его не идти на выборы в 2018 году, пишет liga.net.

В Москве, власти которой не согласовали сегодняшнюю акцию, участники мероприятия принесли письма с требованиями россиян прямо к приемной президента. Как отмечают журналисты, перед началом акции здание приемной оградили забором, а также стянули к нему коммунальную технику. Пришедшие в порядке очереди подходили к входу и оставляли там свои петиции.

Если в столице акция прошла относительно спокойно и без задержаний, то в Санкт-Петербурге, где мероприятие также не было согласованным, полиция задержала, по разным данным, от 40 до 100 протестующих.

Также задержания прошли в Кемерово, Казани, Туле, Тюмени, Новокузнецке и Ижевске.

Организатором акции «Надоел» выступило движение Открытая Россия, основателем которого является бывший российский олигарх, один из лидеров оппозиции в стране-агрессоре Михаил Ходорковский.