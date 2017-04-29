Папа Римский отслужил мессу перед египетскими католиками 1 29.04.2017, 18:07

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Фото: AFP

Единственный разрешенный экстремизм - это любовь к ближнему, заявил Франциск на стадионе в Каире в присутствии 10-15 тысяч человек.

Папа Римский Франциск отслужил мессу на футбольном стадионе в Каире перед тысячами египетских коптов. В субботу, 29 апреля, выступая перед коптской общиной, он призвал к достижению мира между христианами и мусульманами и осудил насилие, совершаемое во имя религии, пишет «Немецкая волна».

«Единственный разрешенный экстремизм для верующих - это любовь к ближнему», - заявил понтифик. Он призвал защищать «культуру диалога, уважения и братства». По данным Ватикана, на стадионе присутствовали от 10 до 15 тысяч человек.

Масштабные меры безопасности

Во время выступления понтифика в Каире были приняты масштабные меры безопасности. В начале мессы Франциск проехал на открытом автомобиле по стадиону, при этом от прямого контакта с верующими его отделяли десятки телохранителей. Над стадионом во время всего богослужения кружили вертолеты.

В пальмовое воскресенье, 9 апреля, в Египте был совершен двойной теракт в отношении христианской общины. Во время богослужений в двух церквях в Танте и Александрии взорвались бомбы, в результате погибли несколько десятков человек. После терактов египетские власти объявили о введении на три месяца режима чрезвычайного положения.

По данным AFP, католическая община в Египте насчитывает около 270 тысяч человек. Общая численность коптского населения в этой стране, по разным данным, составляет от 8 до 10 процентов, то есть примерно 6-9 миллионов человек. Большинство египетских коптов принадлежат к Коптской православной церкви. Христианское меньшинство в Египте вновь и вновь становится объектом террористических атак.