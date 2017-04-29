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В Киев прибыли двое первых участников «Евровидения»

  • 29.04.2017, 18:40
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Погранслужба пропускает участников конкурса в приоритетном порядке и особое внимание обращает на безопасность.

Вчера, 28 апреля, в Киев приехали двое первых участников песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Государственную погранслужбу Украины.

Участников оформили в аэропортах Борисполь и Киев. Всего для участия в конкурсе и его обеспечения прилетели 13 человек.

Госпогранслужба вместе с фискальной службой пропускает участников «Евровидения» в приоритетном порядке.

Ожидается, что 70% гостей прибудут через пункты воздушного сообщения, 20% - автомобильного и еще 10% - железнодорожного.

На все мероприятия «Евровидения-2017» в Киев приедут более 20 тысяч иностранных гостей.


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