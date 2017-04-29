Минчанин о граффити с чиновниками: Больше бы таких рисовали, чтобы люди понимали, кто стоит за всем этим 29.04.2017, 19:10

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Что жители столицы думают о граффити с министрами.

В начале марта по всему городу начали появляться постеры с белорусскими чиновниками в главных ролях. Сначала наклейками «мироточила» только стена около кафе «мануфактура», затем граффити стали находить на трансформаторных будках. Все наклейки были сорваны, а Олега Ларичева, куратора стрит-арт-сообщества signal, который активно обсуждал тему «запрещенных» постеров в сети, осудили на пять суток за мелкое хулиганство, пишет kyky.org.

Первой на минскую стену «наклеили» экс-министра Марианну Щеткину с подписью «Это я автор налога для безработных», затем – бывшего премьер министра Михаила Мясниковича. Позже в одночасье на стенах появились постеры с главой МВД Игорем Шуневичем, главой минского ОМОНа Дмитрием Балабой, и главой УВД Минской области Игорем Евсеевым. Последними героями стали председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько и министр информации Лилия Ананич – оба в образах телепузиков.

Распечатав все эти граффити на цветном принтере, журналисты вышли из офиса и двинулись в сторону ТЦ «Немига». Хотелось понять, что обычные прохожие думают про этот стрит-арт.

«Вы видели когда-нибудь эти «картинки» и знакомы ли вам люди, изображенные на них?» – «Лица мне знакомы, хотя, не очень», – сказал Михаил, добавив, что граффити не осуждает, и в спешке удалился.

Милейшая рыжеволосая женщина в белом берете сказала: «Ну, показывайте ваши картинки».

Пробежав глазами по изображениям, первым делом дама отметила желтого телепузика, окрестив его мультипликационным персонажем. Когда же женщина увидела фото экс-министра Марианны Щеткиной, то сделала шаг назад и стала говорить чуть тише: «Она же работала в социальном обеспечении, я однажды к ней обратилась – без толку…», – женщина решила не представляться, собственно, последние фразы она договаривала, когда уже удалялась от нас.

После съемочная группа решила уйти в теплое помещение – холл новой Galleria Minsk. Как раз на днях Мингорисполком заявил, что фотографировать и снимать видео в магазинах и кафе отныне можно. Правда, распоряжение городских властей не уберегло журналистов от подозрительных взглядов охранников. По статистике, большинство из них – бывшие работники силовых ведомств, а потому реакция вполне понятна. Но вернемся к опрашиваемым.

Перед журналистами два парня. Один из друзей, завидев наши изображения, сразу удалился из кадра, второй, очевидно более смелый человек, вступил в диалог: «Я видел этот стрит-арт. Отношусь к нему позитивно, больше бы таких рисовали, чтобы люди понимали, кто стоит за всем этим».

«Людям не нравится власть, поэтому они клеят на стены вот такие картинки, но их всегда замазывают, властям это не нравится. Думаю, мы все знаем, кого наклеят следующего», – рассказала школьница Ада.

Журналисты вышли на улицу, стали под крышу около Республиканской научной библиотеки и встретили девушку в сером шарфе, которая попросила не снимать ее лицо. Посмотрев на граффити, героиня решила, что перед ней московский стрит-арт, но, прочитав подписи поняла, что ошиблась.

«Эти картинки не оскорбляют чувства людей, изображенных на них. Ну разве что можно обидеться на форму НКВД (вряд ли министр обороны может обидеться на форму, которую сшил за свои деньги, чтобы быть в ней на параде 9 мая 2016 года – прим. ). В остальном… В Европе подобные жесты считаются абсолютно нормальными: люди имеют право на самовыражение», – называть свое имя девушка не захотела.

На проспекте Победителей журналистам встретился белорус, который видел картинки в интернете, понимает, зачем их клеят и не боится говорить об этом на камеру: «Я бы не стал отдирать эти наклейки. Да, я видел все граффити, которые вешались в Минске: Давыдько в образе телепузика прекрасен».