Роналду стал лучшим бомбардиром в истории топ-6 европейских чемпионатов2
- 29.04.2017, 19:29
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Португалец отличился в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».
Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории топ-6 европейских чемпионатов (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция, Португалия), сообщает «Прессбол».
Португалец отличился в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией», забив свой 367-й гол в европейских лигах (3 — за «Спортинг» в Португалии, 84 — за «Манчестер Юнайтед», 280 — за «Реал»). Роналду опередил англичанина Джимми Гривза (366), а замыкает тройку немец Герд Мюллер (365).