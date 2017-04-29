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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории топ-6 европейских чемпионатов

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  • 29.04.2017, 19:29
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Роналду
Фото: Getty Images

Португалец отличился в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории топ-6 европейских чемпионатов (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция, Португалия), сообщает «Прессбол».

Португалец отличился в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией», забив свой 367-й гол в европейских лигах (3 — за «Спортинг» в Португалии, 84 — за «Манчестер Юнайтед», 280 — за «Реал»). Роналду опередил англичанина Джимми Гривза (366), а замыкает тройку немец Герд Мюллер (365).


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