Белорусские таможенники решили «обуться» на $425 тысяч 3 29.04.2017, 19:39

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Фото: ГТК

Более 12,6 тысяч пар обуви стоимостью 850 тысяч изъяли сотрудники Оперативной таможни.

За неделю сотрудники Оперативной таможни провели семь специальных мероприятий, во время которых выявлено шесть фактов нарушения законодательства при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС, сообщили БелТА в Государственном таможенном комитете.

В двух случаях пресечен незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии обуви, предназначенной для последующего вовлечения в торговый оборот. Товар, произведенный в странах ЕС, следовал из Литвы.

"Установлено, что при помещении его под процедуру таможенного транзита субъект хозяйствования представил транспортные и коммерческие документы с недостоверными сведениями о характеристиках обуви, которые существенно влияли на сумму таможенных платежей, подлежащих уплате при выпуске товара", - пояснили в ГТК.

По фактам незаконного перемещения товара начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Более 12,6 тыс. пар обуви общей стоимостью около Br850 тыс. изъяты.