Американский авианосец вошел в Японское море для сдерживания КНДР 4 29.04.2017, 19:55

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Фото: EPA

Авианосец вошел в Японское море вместе с кораблем сопровождения морских сил самообороны.

Американский авианосец Carl Vinson 29 апреля вошел в Японское море. Об этом сообщает японский канал NHK (перевод – gordonua.com).

При этом два корабля морских сил самообороны Японии, которые с 23 апреля проводили совместные маневры с этой авианосной группой, завершили учения и отделились от остальных кораблей.

В воскресенье, 30 апреля, "или позже" Южная Корея планирует провести при участии "Карла Винсона" морские учения по предотвращению угрозы со стороны КНДР.

23 апреля авианосная группа США и вооруженные силы Японии начали совместные учения недалеко от берегов Корейского полуострова, сообщало японское издание Yomiuri Shimbun. Целью учений было оказание давления на Северную Корею в условиях продолжающихся испытаний баллистических ракет.

Американский авианосец Carl Vinson вместе с несколькими боевыми кораблями Японии находится в составе американской ударной группы вблизи Корейского полуострова для демонстрации присутствия в регионе.

14 апреля телеканал NBC со ссылкой на источник в американской разведке сообщил, что США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, чтобы предотвратить очередное испытание ядерного оружия Пхеньяном.