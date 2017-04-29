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Столетний рубеж преодолели 416 белорусов

  • 29.04.2017, 20:07
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Традиционно среди отечественных долгожителей лидируют женщины.

Столетний рубеж преодолели 416 жителей Беларуси, сообщили БелТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Среди отечественных долгожителей женщин в 8,5 раз больше, чем мужчин: свое 100-летие отметили 372 женщины и 44 мужчины.

По словам специалистов, на 1 апреля нынешнего года в республике семь белорусов находятся в возрастной категории 110 лет и старше, из них один человек - житель Гродненской области - в возрасте 115 лет и старше.

Гродненская область традиционно лидирует среди регионов страны по числу долгожителей: здесь на 1 апреля текущего года насчитывалось 77 человек в возрасте старше 100 лет.

На вторую позицию геронтологического рейтинга поднялась Минская область (68), отодвинув на третье место Витебскую область (65). В Гомельской области проживают 60 человек, уже отметивших свой вековой юбилей, в Брестской - 53, в городе Минске - 49, в Могилевской области - 44.


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