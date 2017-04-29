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В Гродно выбрали лучшую белорусочку

  • 29.04.2017, 20:37
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Фото: belsat.eu

Впервые, кроме студенток, в конкурсе на звание «Гродненской белорусочки» приняла участие учительница.

28 апреля в Городском доме культуры прошел торжественный конкурс «Гродненская белорусочка-2017». В борьбе за титул девушки показывали свои кулинарные, танцевальные, ораторские и спортивные способности, передает «Белсат».

«Главный критерий – белорускость, владение белорусским языком. Также мы смотрели на красоту девушек, на их креативность, способности. В этом году впервые был конкурс по чирлидингу: Министерство спорта и туризма недавно включило чирлидинг в число олимпийских видов спорта. Кто знает – может через четыре года на Олимпиаде будут выступать именно эти девушки», – говорит PR-менеджер проекта Сергей Иванов.

Справка. В прошлом году Международный олимпийский комитет признал Международный союз чирлидинга временным членом. Через три года чирлидинг может войти в программу Олимпийских игр.

В этом году впервые красавицы соревновались в категории «чирлидинг». Этот вид спорта через три года может стать олимпийским
Фото: belsat.eu

Девушки готовились к конкурсу два месяца: занимались танцами, учились ходить по подиуму, шили костюмы, готовили различные блюди и сочиняли мультимедийные автопрезентации. А также, по всей видимости, подтягивали белорусский.

К конкурсу участницы готовились два месяца
Фото: belsat.eu

В результате из двадцати четырех кандидаток жюри выбрало семерку лучших, которые вошли в финал. В этом году впервые за соломенную корону боролись не только студентки гродненских колледжей и ВУЗов, но и молодая учительница белорусского языка из начальной школы №8 Анастасия Трофимчук.

Подруги поздравляют Анастасию Трофимчук с победой
Фото: belsat.eu

Корону победительнице надел заместитель председателя отдела идеологической работы Гродненского горисполкома, который возглавлял в этом году жюри, состоявшее из восьми мужчин.

Александр Вайтулянис награждает победительницу
Фото: belsat.eu

«В голове крутится вопрос: почему я? До сих пор не могу поверить, – говорит взволнованная победительница. – Решила поучаствовать, ведь это настоящий праздник белорусского языка, который, к сожалению, в повседневной жизни сейчас так редко услышишь. А так хочется, чтобы он жил – и он действительно живет здесь».

Сюрпризом для Анастасии Трофимчук стало приглашение на телеканал «Гродно Плюс» вести субботнюю утреннюю передачу на белорусском языке.

«Что касается роли ведущей, я очень боюсь работы с корреспондентами, с телевидением. Мои первые попытки работы с камерой были такие: «Ааа! Что говорить ?!», – говорит девушка. – Но это что-то невероятное, не верю, что это со мной произошло».

Титул самой талантливой и красивой гродненки присудили в 11-й раз. За годы существования «Гродненская белорусочка» превратилась из фольклорного конкурса в большое шоу. Организаторы говорят, что мероприятие проводится с целью возрождения белорусских национальных традиций, ради популяризации белорусского языка и народного творчества, привлечения внимания гродненской молодежи к наследию белорусской культуры.

Видимо, имелось в виду, что Александра – «лучшая». Друзья одной из участниц поддерживают красавицу во время выступления
Фото: belsat.eu

В действительности конкурс иллюстрирует упадок белорусского языка: почти все – от жюри до отобранных конкурсанток – говорили по-белорусски с трудом, со множеством ошибок.

Возможно, в следующем году вместо косметики, абонементов в фитнес-клуб и чулок красавицам следует дарить хорошие и интересные белорусские книги.


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