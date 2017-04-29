закрыть
29 апреля 2017, суббота, 22:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Преемники вождя

2
  • Виталий Портников, obozrevatel.com
  • 29.04.2017, 20:48

Режим Путина в РФ и мире воспринимается исключительно как режим личной власти стареющего сумасброда.

История с доносом на спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, который якобы хочет стать преемником Владимира Путина, вновь оживила дискуссию о том, возможна ли в России преемственность власти вообще – при живом-то «вожде» и может ли Владимир Путин уйти в отставку с поста президента Российской Федерации.

С точки зрения современной политической ситуации в России сама возможность того, что Путина кто-то может сменить – а сам он уйдет из большой политики и удовлетворится ролью сказочно богатого дачника – кажется политической фантастикой. Между тем, стоит вспомнить о том, что еще несколько лет назад Путин не был президентом Российской Федерации, а возглавлял правительство при президенте Дмитрии Медведеве.

Медведева назовут «местоблюстителем» уже потом, когда произойдет знаменитая «рокировка». Но в момент его пребывания у власти всерьез обсуждалась возможность баллотирования действующего президента на второй строк и сохранение за Путиным портфеля премьер-министра страны. Понятно, что это вряд ли изменило бы сущность российского режима как симбиоза чекистов и криминального бизнеса. Однако расклад сил все же был бы иным и ответственность за окончательные решения – такие, как аннексия Крыма, нападение на Украину и варварские бомбардировки Сирии – лежала бы все же на другом человеке, как лежит, прежде всего, на Медведеве ответственность за вторжение российских войск в Грузию и оккупацию части территории этой страны.

После принятия целого ряда решений, которые считаются одновременно авантюрными и единоличными, режим Путина в самой России и мире воспринимается исключительно как режим личной власти стареющего сумасброда, не думающего о будущем своей страны и упивающимся моментами тактического триумфа.

Кстати, такое описание режима больше всего подходит не Путину, а Хрущеву в последние годы пребывания у власти стареющего реформатора. Как и Путин, Хрущев был фактическим наследником создателя режима. Как и Путин, пытался этот режим модернизировать – в силу собственной аппаратной логики (у Хрущева она была партийно-аппаратная и он боролся с засильем МГБ, у Путина – чекистско-криминальная и он борется с засильем обычных бандитов, союзников и конкурентов чекистов).

Как и Путин, Хрущев был внешнеполитическим авантюристом, не понимающим последствий своих действий – Карибский кризис будет похлеще аннексии Крыма и Сирии и объединяет оба события слабость и политическая нерешительность обоих культовых американских президентов, Джона Кеннеди и Барака Обамы.

Как и Путин после «рокировки», Хрущев воспринимался после разгрома «антипартийной группы» в качестве единоличного правителя, перед которым трепещут соратники. Леонид Брежнев, председатель президиума Верховного Совета СССР, вел себя перед Хрущевым не менее подобострастно, чем Вячеслав Володин – брежневский аналог – перед Путиным. Предположение о том, что Брежнев может претендовать на пост первого секретаря ЦК КПСС, еще в начале 1964 года могло восприниматься как политическая фантастика.

Для Хрущева в 1964 году все окончилось – не потому, что он не был авторитарным единоличным властителем, а потому, что он перестал удовлетворять требованиям партийного аппарата. Собственно, Хрущев стал первым секретарем ЦК КПСС и победил в борьбе за власть именно потому, что соответствовал этим требованиям, обеспечил аппарату долгожданную стабильность и покой, немыслимый в сталинские времена с их репрессиями и кадровой чехардой. А в начале 60-х аппарат стал тасовать уже сам Хрущев, переставлявший соратников с места на место и придумавший разделение партийных комитетов. Не могли понравиться аппаратчикам и внешнеполитические авантюры Хрущева – людям, взобравшимся на самую верхушку номенклатурной пирамиды, хотелось спокойно править и пользоваться «заслуженными привилегиями», а не готовиться к войне.

Нужно сказать, что преемник Хрущева, Леонид Брежнев, полностью учел опыт своего незадачливого предшественника. Генеральный секретарь не менял соратников на ключевых постах в регионах на протяжении десятилетий – так что каждая союзная республика, каждая область превратились к концу его жизни в самое настоящее удельное княжество. То, что мы называем застоем, было самой настоящей номенклатурной стабильностью. И такой же стабильности новая, куда более богатая номенклатура ожидала от Владимира Путина.

Однако Путин эту стабильность взорвал. Взорвал не только внешнеполитическими авантюрами, которые поставили под сомнение главную формулу российской власти – воруем в России, храним и тратим деньги в цивилизованном мире. Взорвал и начавшейся кадровой чехардой, когда то один, то другой руководитель российского региона оказывается в тюрьме по коррупционным обвинениям, то один, то другой депутат Государственной Думы вынужден сдать мандат из-за претензий пресловутого Следственного комитета. Застоя в России больше нет. Но и развития нет. Есть то, что после отставки Хрущева назвали волюнтаризмом.

Будет ли российская номенклатура долго это терпеть? Самым очевидным ответом является слово «всегда» – потому что все российские чиновники и бизнесмены до смерти боятся Путина и будут смиренно ждать его собственного решения уйти в отставку или физической смерти. Примерно так же в начале 1964 года рассматривали политические перспективы Хрущева – его основные оппоненты из рядов сталинской гвардии повержены, руководство страны состоит из преданных соратников и «молодежи», которая своим успехом обязана лично первому секретарю ЦК. И все эти люди боятся его до смерти.

Поэтому я бы не переоценивал страха. Я бы согласился с утверждением, что пребывание Владимира Путина на посту президента Российской Федерации более не устраивает российскую номенклатуру и бизнес – то есть не отвечает национальным интересам страны, в которой население не является субъектом политического процесса, а представляет из себя сообщество благодарных телезрителей. Правитель, который не отвечает интересам собственного окружения, рано или поздно теряет власть.

Осталось лишь понять, в какой форме эта потеря произойдет – в форме добровольной отставки с поста главы государства (например, по состоянию здоровья) или в форме закамуфлированного под передачу власти государственного переворота. Ведь пленум ЦК КПСС 1964 года, решивший вопрос об отставке Никиты Хрущева с постов первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР, был именно таким государственным переворотом, только замаскированным под легитимное партийное решение.

Если аппаратчикам и бизнесменам удастся избавиться от Владимира Путина, фамилия его преемника не будет иметь решающего значения – как после отставки Хрущева не имело решающего значения, кто стал первым лицом в государстве – Леонид Брежнев или, например, Николай Подгорный, Алексей Косыгин или Александр Шелепин. Важно, чего захочет от правителя восстановивший стабильность аппарат.

А аппарат будет хотеть… «застоя». Проще говоря, новому президенту России придется отказаться от конфронтации с Западом, чтобы облегчить высокопоставленным ворам возможность комфортной жизни и сохранения средств на Западе. Россия вновь пересмотрит внешнюю политику в пользу «нового мышления», тотального отказа от вмешательства на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве (Крым, как объект потенциального воровства, постараются в том или ином виде сохранить за Москвой), взаимопонимания со странами «большой семерки». Во внутренней политике прекратится вмешательство Москвы в стабильность региональных элит, губернаторы получат неприкосновенность в обмен на лояльность и оброк в пользу Кремля.

Словом, Россия после Путина вновь на какое-то время исчезнет из мировой политики и перестанет будоражить мир – вплоть до момента, когда наследник Путина начнет впадать в маразм, возомнит себя царем и начнет повторять ошибки предшественников.

Виталий Портников, obozrevatel.com


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть