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В Польше создали центр по противодействию российской пропаганде

  • 29.04.2017, 21:10
Фото: AFP

Центр будет заниматься анализом и поиском подхода к идентификации и противодействию дезинформации.

В Польше создан «Центр анализа пропаганды и дезинформации» – неправительственная организация, которая будет заниматься выявлением и противодействием в отношении российской пропаганды, сообщил директор Центра Адам Леленек в комментарии агентству «Укринформ».

Он рассказал, что организация является первым институтом в Польше, деятельность которого будет направлена на анализ и поиск системного подхода к идентификации и противодействию российской дезинформации в информационном пространстве страны.

«Мы хотели бы стать одним из фундаментов новой системы защиты польского информационного пространства от влияний России. Мы понимаем характер вражеских действий со стороны России относительно Польши и ее союзников, но несмотря на то, что прошло много времени, в Польше до сих пор не было ни одного института, который бы противодействовал российской пропаганде в разных плоскостях», – подчеркнул Леленек.

Он добавил, что центр будет сотрудничать с разными организациями, однако будет оставаться неправительственным и аполитичным.

В конце 2016 Чехия заявила о планах открыть в стране центр по борьбе с российской пропагандой.


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