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В баре универсама «Центральный» сделали безалкогольную зону

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  • 29.04.2017, 21:35
Фото: tut.by

В зоне кафетерия со стороны ГУМа появились таблички о том, что распитие алкоголя тут запрещено.

В знаменитом кафетерии универсама «Центральный» впервые за последние годы появилась зона, где нельзя пить спиртное. Tut.by узнал у директора магазина, с чем связано принятие такого решения.

В зоне кафетерия со стороны ГУМа появились таблички о том, что распитие алкоголя тут запрещено. Это правило распространяется на территорию до лестницы в супермаркет.

Директор «Центрального» Андрей Застенский говорит, что таким образом они решили немного разделить тех, кто хочет выпить кофе с пирожным, и тех, кто хочет выпить пива или более крепкие напитки. Интересуемся, были ли какие-то жалобы.

Фото: tut.by

Прямых жалоб не было, но мы сами видим, с чем иногда сталкиваются, например, мамы с детьми, которые заходят выпить кофе после театра или цирка. Поэтому нам хотелось помочь им сделать это в более комфортных условиях.

Если же человек со спиртным сядет в запрещенную зону, то охранник корректно попросит его переместиться в разрешенное место, уверяет директор.

Мы понимаем, что у нас посетители очень разные: от людей с минимальным достатком, до очень обеспеченных. Поэтому мы постараемся, чтобы и одна, и другая часть посетителей чувствовала себя максимально комфортно.

Что же касается следующего этапа изменений, то на нем из ассортимента кафетерия постепенно начнут убирать дешевую прейскурантную водку.

Мы постараемся предложить более качественный продукт в широком ассортименте, но без этих совсем уже дешевых позиций.


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