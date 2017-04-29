В баре универсама «Центральный» сделали безалкогольную зону 2 29.04.2017, 21:35

Фото: tut.by

В зоне кафетерия со стороны ГУМа появились таблички о том, что распитие алкоголя тут запрещено.

В знаменитом кафетерии универсама «Центральный» впервые за последние годы появилась зона, где нельзя пить спиртное. Tut.by узнал у директора магазина, с чем связано принятие такого решения.

В зоне кафетерия со стороны ГУМа появились таблички о том, что распитие алкоголя тут запрещено. Это правило распространяется на территорию до лестницы в супермаркет.

Директор «Центрального» Андрей Застенский говорит, что таким образом они решили немного разделить тех, кто хочет выпить кофе с пирожным, и тех, кто хочет выпить пива или более крепкие напитки. Интересуемся, были ли какие-то жалобы.

Фото: tut.by

— Прямых жалоб не было, но мы сами видим, с чем иногда сталкиваются, например, мамы с детьми, которые заходят выпить кофе после театра или цирка. Поэтому нам хотелось помочь им сделать это в более комфортных условиях.

Если же человек со спиртным сядет в запрещенную зону, то охранник корректно попросит его переместиться в разрешенное место, уверяет директор.

— Мы понимаем, что у нас посетители очень разные: от людей с минимальным достатком, до очень обеспеченных. Поэтому мы постараемся, чтобы и одна, и другая часть посетителей чувствовала себя максимально комфортно.

Что же касается следующего этапа изменений, то на нем из ассортимента кафетерия постепенно начнут убирать дешевую прейскурантную водку.

— Мы постараемся предложить более качественный продукт в широком ассортименте, но без этих совсем уже дешевых позиций.