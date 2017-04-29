Первый в Беларуси блошиный рынок проходит в Гродно 2 29.04.2017, 22:15

Фото: belsat.eu

Около 100 коллекционеров со всей страны съехались в Гродно на «Ярмарку старины», которая открылась в субботу 29 апреля.

Ничто так не передает атмосферу прошлого, как старые вещи, которые, как и люди, имеют свои истории – иногда даже более интересные и захватывающие. Блошиные рынки – рай для коллекционеров, любителей антиквариата, да и просто всех, кому интересно. Никогда не известно, какая вещь заставит остановиться, взять ее в руки и задуматься, кем был ее бывший хозяин. К сожалению, коллекционерам в Беларуси на подобные ярмарки надо ехать в ближайшие Польшу, Украину или Россию, передает «Белсат».

Фото: belsat.eu

Гродненские коллекционеры решили устроить свой блошиный рынок. На первую двухдневную «Ярмарку старины», которая проходит в здании бывшего Дворца текстильщиков на Советской площади, приехали коллекционеры со всей страны.

«Дело в том, что традиция собирания коллекционного материала у нас очень давняя. Но кроме коллекционного материала есть предметы быта, вещи, которых у людей очень много, но они не знают куда их девать, – говорит организатор ярмарки, гродненский коллекционер Виктор Кокореко. – В Европе это делается очень просто: там существует блошиный рынок, который работает постоянно, куда приносят старые вещи. Кто-то покупает, кто-то продает. В Польше подобные биржи существуют в более, чем сорока городах».

Фото: belsat.eu

«Через границу пустят – не переживайте»

Виктор Кокореко утверждает, что первичная цель выставки – популяризировать собирание старых предметов, прививать бережное к ним отношение и, по возможности, заинтересовать ими туристов.

«Например, кому-то захочется иметь какой-то сувернир. А есть у нас не только гродненцы, но и те, кто приезжают из других стран. Вот только что группа поляков и литовцев прошла, они также могут посмотреть или что-то купить. А через границу пустят? Пустят – не переживайте. Во время работы ярмарки рядом в Историко-археологическом музее дежурит искусствовед, который выписывает разрешение на вывоз старых предметов, если они не являются очень ценными. Таких у нас в принципе нет».

Что касается иностранных туристов, то двое литовцев порадовали одного из коллекционеров покупкой двух томов Псалтири Николая II.

Фото: belsat.eu

Минуя столики со старыми артефактами можно наткнуться на давние монеты, альбомы со старыми банкнотами, открытки времен Второй мировой, модные в советское время фарфоровые фигурки, значки, и часы.

На «Ярмарку» приехали коллекционеры из Бреста, Баранович, Бобруйска, Гомеля, Витебска, Могилева, Лиды и других белорусских городов. Иностранных коллекционеров на первой ярмарке не было, однако организаторы надеются, что в будущем мероприятие станет международным.