Первый в Беларуси блошиный рынок проходит в Гродно

Первый в Беларуси блошиный рынок проходит в Гродно2
- 29.04.2017, 22:15
Около 100 коллекционеров со всей страны съехались в Гродно на «Ярмарку старины», которая открылась в субботу 29 апреля.
Ничто так не передает атмосферу прошлого, как старые вещи, которые, как и люди, имеют свои истории – иногда даже более интересные и захватывающие. Блошиные рынки – рай для коллекционеров, любителей антиквариата, да и просто всех, кому интересно. Никогда не известно, какая вещь заставит остановиться, взять ее в руки и задуматься, кем был ее бывший хозяин. К сожалению, коллекционерам в Беларуси на подобные ярмарки надо ехать в ближайшие Польшу, Украину или Россию, передает «Белсат».
Гродненские коллекционеры решили устроить свой блошиный рынок. На первую двухдневную «Ярмарку старины», которая проходит в здании бывшего Дворца текстильщиков на Советской площади, приехали коллекционеры со всей страны.
«Дело в том, что традиция собирания коллекционного материала у нас очень давняя. Но кроме коллекционного материала есть предметы быта, вещи, которых у людей очень много, но они не знают куда их девать, – говорит организатор ярмарки, гродненский коллекционер Виктор Кокореко. – В Европе это делается очень просто: там существует блошиный рынок, который работает постоянно, куда приносят старые вещи. Кто-то покупает, кто-то продает. В Польше подобные биржи существуют в более, чем сорока городах».
«Через границу пустят – не переживайте»
Виктор Кокореко утверждает, что первичная цель выставки – популяризировать собирание старых предметов, прививать бережное к ним отношение и, по возможности, заинтересовать ими туристов.
«Например, кому-то захочется иметь какой-то сувернир. А есть у нас не только гродненцы, но и те, кто приезжают из других стран. Вот только что группа поляков и литовцев прошла, они также могут посмотреть или что-то купить. А через границу пустят? Пустят – не переживайте. Во время работы ярмарки рядом в Историко-археологическом музее дежурит искусствовед, который выписывает разрешение на вывоз старых предметов, если они не являются очень ценными. Таких у нас в принципе нет».
Что касается иностранных туристов, то двое литовцев порадовали одного из коллекционеров покупкой двух томов Псалтири Николая II.
Минуя столики со старыми артефактами можно наткнуться на давние монеты, альбомы со старыми банкнотами, открытки времен Второй мировой, модные в советское время фарфоровые фигурки, значки, и часы.
На «Ярмарку» приехали коллекционеры из Бреста, Баранович, Бобруйска, Гомеля, Витебска, Могилева, Лиды и других белорусских городов. Иностранных коллекционеров на первой ярмарке не было, однако организаторы надеются, что в будущем мероприятие станет международным.