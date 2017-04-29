закрыть
30 апреля 2017, воскресенье, 5:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Больше месяца просидевшие на Окрестина украинские студенты вернулись в Киев

  • 29.04.2017, 22:00
Фото: tut.by

Им запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

Украинские студенты, 19-летний Иван Даниленко и 18-летний Роман Легар, которых задержали в Минске 24 марта для выяснения личности, уже дома. Об этом 29 апреля сообщила tut.by адвокат Мария Колесова-Гудилина.

Адвокат рассказала, что купила 28 апреля билеты на самолет в Киев для задержанных студентов и отвезла копии во Фрунзенский отдел по гражданству и миграции. После чего 29 апреля прошла процедуры высылки в принудительном порядке. Молодых людей доставили в аэропорт под конвоем. Около 18 часов вечера они улетели в Киев. Примерно через час парни сообщили адвокату, что уже находятся вместе с родителями.

Адвокат пояснила, что Даниленко и Легара привлекли к административной ответственности за то, что находились без документов во время задержания. Им запретили въезд в Беларусь на 10 лет. Также адвокат отметила неудовлетворительные условия содержания ее клиентов.

Парни прибыли в Минск 24 марта. В ночь с 23 на 24 марта они делали пересадку в Гомеле с автобуса на поезд. В день прибытия в столицу их задержали сотрудники в штатском прямо на улице. Сначала молодые люди провели ночь в РУВД, а затем были отправлены для установления личности в ЦИП на Окрестина.

Позже выяснилось, что студенты проходят свидетелями по уголовному делу о поджоге гомельской налоговой. 28 марта следователи из Гомеля допросили Даниленко и Легара. Молодые люди заявили, что даже не были у здания налоговой.

По словам родственников задержанных, те приехали в Минск, чтобы посмотреть город, их поездка не была связана с проведением акции на День Воли 25 марта. Киев направлял в МИД Беларуси ноту из-за задержаний граждан Украины.

Всего накануне Дня Воли и во время него в Минске задержали восьмерых граждан Украины. Помимо Ивана Даниленко и Романа Легара, перед 25 марта были задержаны три проповедника из Украины, их уже депортировали из Беларуси. Во время акции протеста в День Воли милиция задержала еще трех украинцев. Двоих суд постановил депортировать на родину, еще одного арестовали на 15 суток.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть