Больше месяца просидевшие на Окрестина украинские студенты вернулись в Киев 29.04.2017, 22:00

Фото: tut.by

Им запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

Украинские студенты, 19-летний Иван Даниленко и 18-летний Роман Легар, которых задержали в Минске 24 марта для выяснения личности, уже дома. Об этом 29 апреля сообщила tut.by адвокат Мария Колесова-Гудилина.

Адвокат рассказала, что купила 28 апреля билеты на самолет в Киев для задержанных студентов и отвезла копии во Фрунзенский отдел по гражданству и миграции. После чего 29 апреля прошла процедуры высылки в принудительном порядке. Молодых людей доставили в аэропорт под конвоем. Около 18 часов вечера они улетели в Киев. Примерно через час парни сообщили адвокату, что уже находятся вместе с родителями.

Адвокат пояснила, что Даниленко и Легара привлекли к административной ответственности за то, что находились без документов во время задержания. Им запретили въезд в Беларусь на 10 лет. Также адвокат отметила неудовлетворительные условия содержания ее клиентов.

Парни прибыли в Минск 24 марта. В ночь с 23 на 24 марта они делали пересадку в Гомеле с автобуса на поезд. В день прибытия в столицу их задержали сотрудники в штатском прямо на улице. Сначала молодые люди провели ночь в РУВД, а затем были отправлены для установления личности в ЦИП на Окрестина.

Позже выяснилось, что студенты проходят свидетелями по уголовному делу о поджоге гомельской налоговой. 28 марта следователи из Гомеля допросили Даниленко и Легара. Молодые люди заявили, что даже не были у здания налоговой.

По словам родственников задержанных, те приехали в Минск, чтобы посмотреть город, их поездка не была связана с проведением акции на День Воли 25 марта. Киев направлял в МИД Беларуси ноту из-за задержаний граждан Украины.

Всего накануне Дня Воли и во время него в Минске задержали восьмерых граждан Украины. Помимо Ивана Даниленко и Романа Легара, перед 25 марта были задержаны три проповедника из Украины, их уже депортировали из Беларуси. Во время акции протеста в День Воли милиция задержала еще трех украинцев. Двоих суд постановил депортировать на родину, еще одного арестовали на 15 суток.