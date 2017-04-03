«Зеленые» всего мира потребовали освободить политзаключенных в Беларуси 1 3.04.2017, 7:42

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Также было направлено обращение к лидерам ЕС с просьбой оказать поддержку гражданском обществу в нашей стране.

2 апреля Конгресс Глобальных Зеленых (Global Greens), проходящий в Ливерпуле (Великобритания) и собравший около двух тысяч Зеленых делегатов, принял резолюцию о политических репрессиях и давлении на СМИ в Беларуси, сообщает сайт Белорусской партии «Зеленые» belgreens.org.

Как сообщили делегаты Конгресса от Белорусской партии «Зеленые» Анастасия Дорофеева и Ирина Сухий, информация о том, что сейчас происходит в Беларуси, вызвала живой отклик в международном Зеленом сообществе. Во время Конгресса тема обсуждалась сразу на нескольких панельных дискуссиях. В своем заключительном слове на закрытии Конгресса генеральный секретарь Европейской Зеленой Партии Мар Гарсиа Санс передала слова солидарности и поддержки беларусским заключенным.

В принятой Конгрессом резолюции Глобальные Зеленые заявляют о недопустимости репрессий и давления на СМИ, происходящих в Беларуси.

Они обращаются к беларусским властям с требованиями:

немедленно и без условий освободить всех задержанных;

прекратить давление на гражданское общество и на СМИ;

провести расследование по фактам неоправданного применения насилия сотрудниками правоозранительных органов;

предоставить Специальному докладчику ООН по правам человека в Беларуси полный доступ ко всей соответствующей информации.

Глобальные Зеленые также призывают государства-членов ЕС, европейские структуры и международные организации:

сделать выполнение упомянутых выше требований условием для продолжения политического диалога с официальным Минском

оказать поддержку гражданскому обществу Беларуси;

поддержать продление мандата Специального докладчика ООН по правам человека в Беларуси на сессии Совета по правам человека, которая состоится в июне 2017 года

Заявление к властям Беларуси сделала и Европейская Зеленая партия.

Глобальные Зеленые (Global Greens) - всемирная сеть Зеленых партий и политических Зеленых движений, разделяющих ценности, изложенные в Глобальной Хартии Зеленых. Сеть была основана в 2001 году в Канаберре, Австралия. Глобальные Зеленые состоят из четырех федераций по всему миру: Северной и Южной Америки, Африки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Сеть включает 86 организаций со всего мира и на данный момент является одним из самых влиятельных движений.