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Ученые назвали лучший бок для сна

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  • 3.04.2017, 7:55

Оказалось, что выбор положения для сна может серьезно повлиять на здоровье человека.

Ученые на основании исследования определили лучшую сторону человеческого тела, на которой полезнее всего засыпать, передает агентство «Экономика сегодня».

Оказалось, что лучшего всего спать на левом боку, так как это запускает процесс пищеварения, который в свою очередь влияет на работу всего организма и на выведение из организма различных шлаков и токсинов.

Если же большую часть времени спать на правом боку, работа лимфатической системы и пищеварения нарушатся и можно проснуться «разбитым», с больной головой и плохим настроением.


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