В Эквадоре начались массовые протесты после избрания Ленина президентом 3.04.2017, 7:59

Во втором туре президентских выборов кандидат от левого блока Ленин Морено получил 51,07% голосов избирателей.

Президент Эквадора Рафаэль Корреа сообщил о беспорядках, которые начались в нескольких регионах страны после объявления итогов президентских выборов. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Как жаль! Вспышки насилия в Кито, Эсмеральдас, Ибарре и Асогес» - написал он.

¡Qué lástima! Brotes de violencia en Quito, Esmeraldas, Ibarra y Azogues.

Lo que no logran en las urnas, quieren lograrlo por la fuerza. — Rafael Correa (@MashiRafael) 3 апреля 2017 г.

В настоящее время около здания Национального избирательного совета в Кито проходят митинги как сторонников оппозиции, так и людей, проголосовавших за кандидата от правящего альянса, сообщает ТАСС.

Ранее в Эквадоре завершилось голосование в рамках второго тура президентских выборов. По предварительным данным, полученным после обработки 94,32% бюллетеней, кандидат от правящего левого блока «Альянс Страна» Ленин Морено заручился поддержкой 51,07% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского Движения CREO, экс-банкир Гильермо Лассо получил 48,93% голосов.