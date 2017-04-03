Белорусы купили в Литве недвижимости на $30 миллионов 2 3.04.2017, 8:05

По количеству скупленных квадратных метров наших соотечественников опережают только россияне.

По данным статистического ведомства Литвы, на конец 2015 года общая стоимость принадлежащей в этой стране гражданам Беларуси недвижимости оценивалась в 28,4 млн евро.

По этому показателю белорусы уступали только гражданам России, которые на этот же период владели в Литве недвижимостью стоимостью 99 млн евро, пишет «Деловой Петербург». Отмечается, что Литва оказалась единственной из балтийских стран, где спрос на недвижимость со стороны россиян рос, несмотря на кризис.

Спрос на недвижимость в Литве сконцентрирован в столичном Вильнюсе. Незначительный процент сделок совершается в Клайпеде и Каунасе, а также в крупных приморских городах. Кстати, в Литве иностранцы могут приобретать без ограничений любую недвижимость за исключением земель сельхозназначения.

Доля иностранных покупателей на рынке жилья Вильнюса составляет не более 10%. Стоимость элитных квартир в центре литовской столицы варьируется от 200 тыс. до 1 млн евро, в зависимости от площади. Цены на частные дома начинаются от 450 тыс. евро и доходят до 2 млн евро.